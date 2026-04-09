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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Manuela Vanegas; “Queremos el cupo directo al Mundial, en Selección Colombia hay autocrítica”

Manuela Vanegas; “Queremos el cupo directo al Mundial, en Selección Colombia hay autocrítica”

La defensora de la Selección Colombia femenina, Manuela Vanegas, habló en la previa del partido frente a Venezuela, a las 8:00 p.m. en el estadio del Deportivo Cali, por la Liga de Naciones.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Manuela Vanegas Selección Colombia femenina
Manuela Vanegas Selección Colombia femenina
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