Manuela Vanegas; “Queremos el cupo directo al Mundial, en Selección Colombia hay autocrítica”

La Selección Colombia tendrá su cuarto partido en la Liga de Naciones femenina, este viernes, recibiendo en la ciudad de Cali a Venezuela, por la fecha 5 del certamen internacional de la Conmebol, un encuentro fundamental de cara a las aspiraciones de la 'tricolor' dirigida por Ángelo Marsiglia.

Por eso, Manuela Vanegas atendió a Gol Caracol este jueves antes de dicho compromiso frente a la vinotinto, y se mostró optimista con los tres encuentros que se avecinan.

"Es una fecha decisiva, con tres rivales directos que están por encima de nosotras, aunque tenemos un partido menos. Pero, primero, está la ilusión y la felicidad de estar en la Selección, de asumir la responsabilidad que tenemos con todo el país al ponernos esta camiseta, y también con nosotras mismas y nuestra gente. Todo esto pensando en ese objetivo anhelado, que es la clasificación al Mundial", dijo de entrada la defensora de la Selección Colombia femenina.

Cabe recordar que el partido de la 'tricolor' frente a Venezuela será este viernes 10 de abril, a las 8:00 p.m. (hora colombiana), y se podrá ver con el sello de Gol Caracol, en Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com.



Acá más respuestas de Manuela Vanegas, de Selección Colombia femenina:

*Los retos

"Sabemos que son partidos decisivos. Por lo pronto, tenemos dos en casa, donde esperamos contar con el apoyo de nuestra gente para que se note y marque la diferencia. Los afrontaremos con mucha humildad y con los pies en la tierra. No hemos ganado nada: los partidos se juegan en la cancha y así será. Serán complejos y duros, pero la Selección dejará todo de sí".



*Enseñanza de las derrotas

"La última Liga de Naciones no fue lo que anhelábamos, pero aprendimos. Rescatamos cosas valiosas de la SheBelieves Cup, aunque también hay autocrítica para mejorar".

Manuela Vanegas, jugadora de la Selección Colombia en medio de los Juegos Olímpicos de París 2024. Claudio Villa/Getty Images

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*El recambio en Selección Colombia

"Es una Selección que, en los últimos años, ha venido haciendo un recambio, con jugadoras nuevas que llegan con procesos y experiencias en Sudamericanos y Mundiales. Aunque en la mayor es diferente, esa experiencia se aplica. De nuestra parte, buscamos aportar desde el ejemplo, transmitir lo que es la Selección y lo que hemos construido. Todas llegan a aportar para que el colectivo crezca y se cumplan los objetivos; ha sido una buena mezcla".

*Ir al Mundial directo

"El objetivo es el cupo directo. Sabemos de la capacidad que tenemos, pero también que los rivales vienen creciendo y dando pasos importantes. Serán partidos que no serán sencillos; no será fácil ganar, pero debemos sacar nuestras fortalezas. Con los nueve puntos que esperamos sumar, daremos un paso importante, pero debemos asumirlo con humildad".

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*Su experiencia en el Brighton

"Ha sido una experiencia maravillosa, mejor de lo que imaginé. Llevo ya varios meses en Inglaterra. La adaptación ha sido buena; ya tenía la experiencia de cinco años en España, pero Inglaterra es diferente. Estoy realmente contenta: me ha ayudado a crecer y a seguir mejorando, para luego venir acá y dar lo mejor de nosotras".