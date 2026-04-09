Leicy Santos: "Contra Venezuela, Chile y Argentina nos jugamos finales por la clasificación"

Después de cuatro meses, la Selección Colombia femenina vuelve a ver acción en la Liga de Naciones Conmebol. El 10 de abril, enfrenta a Venezuela; posteriormente, el 14 de dicho mes, mide fuerzas con Chile, esos dos en la ciudad de Cali; y, por último, el 18 de abril, chocará con Argentina, en condición de visitante, en Lanús. Al respecto, quien habló fue Leicy Santos, la capitana y medicampista de la 'tricolor'.

¿Cómo analiza los compromisos que se vienen?

"Van a ser partidos muy intensos y duros, que serán finales porque enfrentaremos a rivales directos en la lucha por la clasificación, en los primeros puestos. Entendemos la importancia que tiene el inicio de la competencia. Pensamos juego a juego, pero sabiendo que los tres oponentes que vienen son fuertes".

¿Qué decir de los mediocampistas que ahora anotan más de lo habitual?

"Es la evolución del fútbol, ya que se convirtió en un deporte más táctico y analítico. La sorpresa que está generando es que los volantes de segunda línea lleguen al ataque. Eso hace que jugadoras como nosotras destaquemos. Igual, entendemos la importancia del juego colectivo y el rol de nuestra delantera, que es quien genera espacios".

¿Cuál es su opinión de Venezuela?

"Nosotras tenemos claro que Venezuela no es fácil. De hecho, han tenido una evolución y se ve el trabajo de la entrenadora. Lo sabemos y tenemos en cuenta a la hora de plantear este partido. Sabemos que tienen grandes jugadoras, pero también tenemos nivel acá y la mayoría tenemos claro cómo jugarles. Se ha trabajado bien y nos enfocamos en cómo hacer daño. Hay jugadoras de alto nivel, compitiendo en un alto nivel en el exterior".



¿Qué se siente volver a Cali?

"Nos pone feliz venir a Cali por lo que significa la ciudad, en especial su apoyo al fútbol femenino. Entendemos la importancia que tiene jugar de local y llenar estadios. Eso hace que haya el jugador número 12 para el empuje que se necesita dentro del campo".