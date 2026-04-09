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Leicy Santos: "Contra Venezuela, Chile y Argentina nos jugamos finales por la clasificación"

Por las fechas 5, 6 y 7 de la Liga de Naciones Conmebol, la Selección Colombia afronta importantes retos y quien habló sobre ello fue la mediocampista, Leicy Santos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Leicy Santos, capitana y mediocampista de la Selección Colombia femenina, en un partido de la Liga de Naciones Conmebol
Leicy Santos, capitana y mediocampista de la Selección Colombia femenina, en un partido de la Liga de Naciones Conmebol
AFP

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