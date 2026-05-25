Estudiantes de la Plata vs. Medellín, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de Copa Libertadores

El argentino Estudiantes de La Plata recibirá este martes al colombiano Independiente Medellín, en un duelo directo en busca del segundo cupo a octavos de final de un grupo A de la Libertadores que tiene al brasileño Flamengo como líder absoluto y primer clasificado.

El partido tendrá como escenario el estadio Uno de la ciudad de La Plata, comenzará a las 7: 30 pm hora Colombia será arbitrado por el paraguayo Juan Benítez. El conjunto argentino viene de caer el último miércoles ante Flamengo en Río de Janeiro por 1-0 producto de un error de su portero, el internacional uruguayo Fernando Muslera.

Con este resultado, los dirigidos por Alexander Medina quedaron en la tercera ubicación, con seis unidades tras disputar cinco partidos. Los brasileños lideran el grupo con 13 puntos y ya sellaron su pase a octavos, mientras que el conjunto colombiano se ubica segundo, con siete unidades, y el peruano Cusco tiene sólo una. Ante este panorama, el 'Pincha' no tiene alternativa más que ganar para quedarse con el segundo lugar del grupo, que de lo contrario quedaría en manos de Medellín.

Los colombianos buscarán este martes aprovechar el impulso del triunfo agónico por 2-3 del pasado miércoles como visitantes ante Cusco, y cambiar la página tras conocer el jueves la decisión de la Conmebol de otorgarle la victoria por 0-3 al Flamengo en el duelo del pasado 7 de mayo, que tuvo que ser suspendido por incidentes violentos en las tribunas en Medellín.

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Por consiguiente, el próximo desafío al cual se enfrentará el 'poderoso de la montaña' será este martes 26 de mayo, en condición de visitante, frente al equipo argentino Estudiantes de La Plata, en busca del segundo cupo a octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro tiene como horario de apertura para Colombia a las 7:30 de la noche y se disputará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en la ciudad de La Plata, Argentina. El encuentro se podrá ver EN VIVO en TV para Colombia en ESPN y en la plataforma de 'streaming' de Disney Plus Premium.

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Entre tanto, el equipo argentino llega al duelo de este martes con más descanso tras haber quedado eliminado del Torneo Apertura de su país el pasado 10 de mayo y con la sensación de que se podría haber llevado al menos un punto de su visita a Brasil.

La figura del conjunto platense en la Libertadores es el argentino nacionalizado uruguayo Tiago Palacios, que lleva tres tantos en la competencia, incluyendo el gol del empate 1-1 ante Medellín en Colombia.

Quien también se ha destacado es el joven Mikel Amondarain, de 21 años y que registra dos asistencias, y que se ha posicionado unos metros por detrás de la punta de lanza del equipo, el experimentado centrodelantero Guido Carrillo.

Del otro lado, los dirigidos por Alejandro Restrepo tiene al argentino Francisco Fydriszewski como goleador en el torneo, en el que también han destacado jugadores como Alexis Serna y Yoni González. En el plano local, el Medellín marcha undécimo en la clasificación del Apertura de su país, con 26 unidades tras 19 encuentros.

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En paralelo con el choque entre argentinos y colombianos, el Flamengo recibirá este martes al Cusco, en un duelo que sin embargo no impactará en las posiciones finales del grupo A.