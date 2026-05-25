Carlo Ancelotti ya genera debate en Brasil: el rol que tendría Neymar en el Mundial 2026

Brasil inicia esta semana cerca de Rio de Janeiro su concentración para el Mundial 2026, con una pregunta revoloteando: ¿cómo encaja Neymar? Encabezada por Vinícius Júnior y Raphinha y con Neymar como novedad de último momento, la Canarinha buscará el hexacampeonato mundial, que se le resiste desde hace 24 años.

"No soy un mago", dijo el seleccionador Carlo Ancelotti. Pero envió un mensaje de confianza: "Este equipo puede competir con los mejores del mundo". El italiano asumió el mando hace casi un año tras decepcionantes resultados del equipo en la eliminatoria mundialista y los despidos de Fernando Diniz y Dorival Júnior.

La Selección de Brasil se concentra a partir del miércoles en el complejo de Granja Comary, en el municipio montañoso de Teresópolis, próximo a Rio. El domingo, en el estadio Maracaná, jugará un amistoso ante Panamá antes de partir a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo, que arranca el 11 de junio.

"Brasil no está en el primer escalón de favoritos, pero siempre es considerado candidato y tiene delanteros en las principales ligas", dice a la AFP Leonardo Bertozzi, comentarista de la cadena internacional ESPN. A continuación, el papel de Neymar y otras claves del Scratch en el Grupo C, que comparte con Marruecos, Haití y Escocia.



El rol de Neymar

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Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, Neymar jugará a sus 34 años su cuarto Mundial, tras estar ausente de la selección desde fines de 2023. Las lesiones que le han perseguido hacen difícil que ocupe las bandas y Ancelotti precisó que lo ve como "un atacante centralizado".

¿Será titular o suplente? Por el momento, el técnico escondió sus cartas: "Escogimos a Neymar porque pensamos que puede aportar calidad, juegue un minuto, juegue cinco, no juegue o juegue 90 minutos". Un golpe en la pantorrilla derecha, por lo pronto, lo tiene en duda para el amistoso del domingo.

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El llamado de Neymar encendió celebraciones que viralizaron en redes sociales, pero también críticas, muchas focalizadas en la ausencia del delantero del Chelsea João Pedro, el gran sacrificado. Mauro Cezar Pereira, en su columna en el portal UOL, consideró "decepcionante" la decisión de Ancelotti. "Cedió" ante "un circo para convocar a Neymar y armar un numerito de mercadeo", escribió.

Variables ofensivas

Vinícius y Raphinha, quienes son estrellas respectivas de Real Madrid y Barcelona-, están a la cabeza de un amplio abanico de extremos, con Luiz Henrique, Gabriel Martinelli o Rayan como valiosas alternativas. Hay profundidad, pese a las bajas por lesión de Rodrygo y Estêvão.

Un factor importante en el Brasil de Ancelotti ha sido la versatilidad de Matheus Cunha como punta de lanza, con su capacidad para retroceder metros, asociarse con sus compañeros y convertirse prácticamente en un mediocampista. Igor Thiago, pura potencia física, se sumó como opción, así como el joven Endrick.

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Casemiro, el eje

Casemiro es vital en el mediocampo, la pieza que da equilibrio a Brasil ante la sobrepoblación de atacantes. Su compañero ideal ha sido Bruno Guimarães. Pero hay un problema: sobra músculo, escasea creatividad. Lucas Paquetá es el cerebro a disposición del italiano.

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Arco bajo ataque

Alisson es un portero élite, pero las lesiones le han atacado sin tregua en los últimos meses en el Liverpool. "Tendrá tiempo para estar al 100%", consideró Ancelotti, quien convocó como alternativas a Ederson y una de las grandes sorpresas de su listado: el veterano Weverton.

Pruebas en defensa

Marquinhos y Gabriel Magalhães se perfilan como los centrales titulares de Brasil en el Mundial de Norteamérica, pero estarán ausentes en el partido ante Panamá, concentrados con Paris Saint-Germain y Arsenal para la final de la Liga de Campeones de Europa, el sábado, en Budapest. Será hora de probar piezas como Bremer, Ibáñez, Danilo o Léo Pereira.

Los laterales, a la vez, están bajo la lupa con Wesley como opción por la derecha y Alex Sandro y Douglas Santos por la izquierda. La lesión de Éder Militão, central que Ancelotti usó por el costado derecho, fue un duro contratiempo. Carletto ha reconocido debilidades en sus marcadores de punta.

¿Promesas?

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Ancelotti reconoció que decidió "priorizar" la experiencia.No obstante, Endrick, a sus 19 años, encontró lugar después de renacer en su cesión al Olympique de Lyon, con los minutos y los goles que echaba en falta en el Madrid.