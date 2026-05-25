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Jorge Carrascal dio la cara en Flamengo; "quiero disculparme, me voy con el corazón roto"

El volante colombiano Jorge Carrascal se reportó en redes sociales con una emotiva historia, en cual le envió un mensaje a toda la hincha de Flamengo, tras su expulsión contra Palmeiras.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de may, 2026
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Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, en un partido de la Copa Libertadores

El partido comenzó a un ritmo intenso, y Flamengo tuvo la primera oportunidad en el primer minuto. Tras robar el balón en campo contrario, Samuel Lino lanzó un potente disparo desde fuera del área, que Carlos Miguel desvió con una estirada a su derecha. Sin precipitarse, el Flamengo movió el balón en el último tercio del campo, intercambiando pases y buscando espacios para penetrar el área de Palmeiras.

A los 14 minutos, Flamengo volvió a amenazar. El equipo recuperó la posesión en ataque, Paquetá intercambió rápidamente pases con Samuel Lino, recibió el balón dentro del área e intentó un remate bombeado por Carlos Miguel, quien se estiró para evitar el primer gol del partido.

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Cuando el partido se acercaba al ecuador del primer tiempo, Carrascal fue expulsado tras una entrada sobre Murilo. El colombiano levantó demasiado la pierna y golpeó al defensor del Palmeiras en la cara. El árbitro le mostró la tarjeta roja directa al jugador del Flamengo. Tan pronto terminó el encuentro, el volante compartió un mensaje para los hinchas: “Quiero disculparme con todos los hinchas del Flamengo. Nunca fue mi intención ser expulsado en un partido tan importante, considerando lo que representa para el club. Me disculpo con todos mis compañeros y con todo el cuerpo técnico. Siempre defenderé la camiseta del Flamengo con uñas y dientes, luchando por cada balón. La emoción de querer ganar cada jugada se vio, lamentablemente, frustrada. Esto causa mucha frustración, especialmente después de un partido que estábamos tan ilusionados por ganar. Hoy me voy a casa con el corazón roto por lo sucedido”, fueron las palabras del jugador que está atento a una posible convocatoria al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

La jugada por la que Jorge Carrascal vio la tarjeta roja con Flamengo frente al Palmeiras.

Aun con un jugador menos, Flamengo se mantuvo competitivo y con mayor presencia en ataque que su rival. Sin embargo, en la recta final del primer tiempo, Palmeiras abrió el marcador con un gol de Flaco López. El argentino superó la marca dentro del área y remató con la izquierda para batir a Rossi: 1-0. A pesar de haber sido superior durante gran parte del primer tiempo, Flamengo se fue al descanso perdiendo.

En la segunda parte, el entrenador Leonardo Jardim dio entrada a Bruno Henrique en lugar de Evertton Araujo para potenciar el ataque del equipo. En el minuto 9, Paquetá ejecutó un tiro libre dentro del área y Samuel Lino cabeceó hacia la portería, obligando a Carlos Miguel a realizar una gran parada.

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Posteriormente, el Palmeiras aprovechó un contraataque y amplió su ventaja. Allan llegó al balón dentro del área antes que Varela y, con el hombro, logró enviarlo al fondo de la red: 2-0.

A pesar del panorama adverso, Flamengo siguió buscando el ataque, pero le resultó difícil superar la defensa de Palmeiras. En el minuto 34, Paquetá realizó una buena jugada por la derecha del área y disparó a puerta, apuntando al córner de la portería de Carlos Miguel. El balón pasó muy cerca del poste.

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En el tiempo de descuento, Palmeiras marcó el tercer gol por mediación de Paulinho, sellando así el resultado final.

Con este resultado desfavorable, Flamengo perdió la oportunidad de recortar distancias con el líder del Campeonato Brasileño, pero aún tiene un partido menos que su rival. En la próxima jornada, el Rubro-Negro se enfrentará a Coritiba en el Maracaná, en su último partido antes del parón mundialista.

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