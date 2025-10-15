Mundial Femenino Sub-17 de 2025: grupos, equipos, sedes, sistema y calendario completo

Publicidad
El Mundial Femenino Sub-17 de 2025 tendrá en su novena versión varias particularidades, como su epicentro en diversos estadios de la capital marroquí y su elevado número de participantes, ya que se venía disputando solo con 16 equipos.
La Selección Colombia, que consiguió su tiquete a la cita como cuarta de Suramérica y que fue subcampeona en la Copa del Mundo de India 2022, hará parte del cuadrangular E junto a España, Corea del Sur y Costa de Marfil.
Por su parte, Corea del Norte se presenta como campeón defensor y candidato al titulo, pues tiene 3 coronas en este certamen y es el máximo ganador de la categoría.
El sistema de competencia constará de una fase de grupos de la cual avanzarán a octavos de final todos los primeros y segundos, así como los 4 mejores terceros. De ahí en adelante se jugará bajo el formato de eliminación directa en rondas de cuartos, semifinales, final y partido por el tercer puesto.
⦁ Grupo A
Marruecos
Brasil
Italia
Costa Rica
- Octubre 17: Marruecos vs. Brasil
- Octubre 18: Italia vs. Costa Rica
- Octubre 21: Costa Rica vs. Brasil y Marruecos vs. Italia
- Octubre 24: Costa Rica vs. Marruecos y Brasil vs. Italia
⦁ Grupo B
Corea del Norte
México
Camerún
Países Bajos
- Octubre 18: Corea del Norte vs. México y Camerún vs. Países Bajos
- Octubre 21: Corea del Norte vs. Camerún y Países Bajos vs. México
- Octubre 24: Países Bajos vs. Corea del Norte y México vs. Camerún
⦁ Grupo C
Estados Unidos
Ecuador
China
Noruega
- Octubre 18: China vs. Noruega y EE. UU. vs. Ecuador
- Octubre 21: EE. UU. vs. China y Noruega vs. Ecuador
- Octubre 24: Noruega vs. EE. UU. y Ecuador vs. China
⦁ Grupo D
Nigeria
Canadá
Francia
Samoa
- Octubre 19: Francia vs. Samoa y Nigeria vs. Canadá
- Octubre 22: Samoa vs. Canadá y Nigeria vs. Francia
- Octubre 25: Samoa vs. Nigeria y Canadá vs. Francia
⦁ Grupo E
España
Colombia
Corea del Sur
Costa de Marfil
- Octubre 19: Corea del Sur vs. Costa de Marfil y Colombia vs. España
- Octubre 22: España vs. Corea del Sur y Colombia vs. Costa de Marfil
- Octubre 25: Costa de Marfil vs. España y Colombia vs. Corea del Sur
⦁ Grupo F
Japón
Nueva Zelanda
Zambia
Paraguay
- Octubre 19: Japón vs. Nueva Zelanda y Zambia vs. Paraguay
- Octubre 22: Japón vs. Zambia y Paraguay vs. Nueva Zelanda
- Octubre 25: Nueva Zelanda vs. Zambia y Paraguay vs. Japón
Fases finales
⦁ Octavos de final: 28 y 29 de octubre
⦁ Cuartos de final: 1 y 2 de noviembre
⦁ Semifinales: 5 de noviembre
⦁ Final y tercer puesto: 8 de noviembre