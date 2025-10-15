Mundial Femenino Sub-17 de 2025: grupos, equipos, sedes, sistema y calendario completo

El Mundial Femenino Sub-17 de 2025 tendrá en su novena versión varias particularidades, como su epicentro en diversos estadios de la capital marroquí y su elevado número de participantes, ya que se venía disputando solo con 16 equipos.

La Selección Colombia, que consiguió su tiquete a la cita como cuarta de Suramérica y que fue subcampeona en la Copa del Mundo de India 2022, hará parte del cuadrangular E junto a España, Corea del Sur y Costa de Marfil.

Por su parte, Corea del Norte se presenta como campeón defensor y candidato al titulo, pues tiene 3 coronas en este certamen y es el máximo ganador de la categoría.

El sistema de competencia constará de una fase de grupos de la cual avanzarán a octavos de final todos los primeros y segundos, así como los 4 mejores terceros. De ahí en adelante se jugará bajo el formato de eliminación directa en rondas de cuartos, semifinales, final y partido por el tercer puesto.



Mundial Femenino Sub-17: grupos y calendario completo

⦁ Grupo A

Marruecos

Brasil

Italia

Costa Rica

- Octubre 17: Marruecos vs. Brasil

- Octubre 18: Italia vs. Costa Rica

- Octubre 21: Costa Rica vs. Brasil y Marruecos vs. Italia

- Octubre 24: Costa Rica vs. Marruecos y Brasil vs. Italia

⦁ Grupo B

Corea del Norte

México

Camerún

Países Bajos

- Octubre 18: Corea del Norte vs. México y Camerún vs. Países Bajos

- Octubre 21: Corea del Norte vs. Camerún y Países Bajos vs. México

- Octubre 24: Países Bajos vs. Corea del Norte y México vs. Camerún

⦁ Grupo C

Estados Unidos

Ecuador

China

Noruega

- Octubre 18: China vs. Noruega y EE. UU. vs. Ecuador

- Octubre 21: EE. UU. vs. China y Noruega vs. Ecuador

- Octubre 24: Noruega vs. EE. UU. y Ecuador vs. China

⦁ Grupo D

Nigeria

Canadá

Francia

Samoa

- Octubre 19: Francia vs. Samoa y Nigeria vs. Canadá

- Octubre 22: Samoa vs. Canadá y Nigeria vs. Francia

- Octubre 25: Samoa vs. Nigeria y Canadá vs. Francia

⦁ Grupo E

España

Colombia

Corea del Sur

Costa de Marfil

- Octubre 19: Corea del Sur vs. Costa de Marfil y Colombia vs. España

- Octubre 22: España vs. Corea del Sur y Colombia vs. Costa de Marfil

- Octubre 25: Costa de Marfil vs. España y Colombia vs. Corea del Sur

⦁ Grupo F

Japón

Nueva Zelanda

Zambia

Paraguay

- Octubre 19: Japón vs. Nueva Zelanda y Zambia vs. Paraguay

- Octubre 22: Japón vs. Zambia y Paraguay vs. Nueva Zelanda

- Octubre 25: Nueva Zelanda vs. Zambia y Paraguay vs. Japón

Fases finales

⦁ Octavos de final: 28 y 29 de octubre

⦁ Cuartos de final: 1 y 2 de noviembre

⦁ Semifinales: 5 de noviembre

⦁ Final y tercer puesto: 8 de noviembre