Selección Colombia, lista para debutar en Mundial Femenino Sub-17: rivales, fechas y formato

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Selección Colombia última detalles para su estreno en la Copa del Mundo Femenina Sub-17 que se efectuará en Rabat, Marruecos, entre el viernes 17 de octubre y el sábado 8 de noviembre de 2025.
El torneo, que por primera vez contará con 24 equipos, tendrá 6 cuadrangulares, de donde saldrán los 16 clasificados a octavos de final. Es decir, avanzarán a segunda ronda los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros.
En el caso de las ‘cafeteras’, harán parte del grupo E junto a España, Corea del Sur y Costa de Marfil, rivales a los que deberá enfrentar los días 19, 22 y 25 de octubre, respectivamente.
Las tricolores, que se instalaron en este certamen como cuartas del Sudamericano que se disputó en Colombia, buscarán emular la actuación de India 2022, cuando llegaron a la final y quedaron segundas tras caer 1-0 contra España en la definición por el título.
Acá, todos los partidos del grupo E con horario de Colombia:
⦁ Fecha 1 (domingo 19 de octubre)
8:00 a. m. - Corea del Sur vs. Costa de Marfil
2:00 p. m. - Colombia vs. España
⦁ Fecha 2 (miércoles 22 de octubre)
8:00 a. m. - España vs. Corea del Sur
2:00 p. m. - Colombia vs. Costa de Marfil
⦁ Fecha 3 (sábado 25 de octubre)
8:00 a. m. - Costa de Marfil vs. España
8:00 a. m. - Colombia vs. Corea del Sur
⦁ Grupo A
Marruecos
Brasil
Italia
Costa Rica
⦁ Grupo B
Corea del Norte
México
Camerún
Países Bajos
⦁ Grupo C
Estados Unidos
Ecuador
China
Noruega
⦁ Grupo D
Nigeria
Canadá
Francia
Samoa
⦁ Grupo E
España
Colombia
Corea del Sur
Costa de Marfil
⦁ Grupo F
Japón
Nueva Zelanda
Zambia
Paraguay