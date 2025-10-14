Selección Colombia, lista para debutar en Mundial Femenino Sub-17: rivales, fechas y formato

La Selección Colombia última detalles para su estreno en la Copa del Mundo Femenina Sub-17 que se efectuará en Rabat, Marruecos, entre el viernes 17 de octubre y el sábado 8 de noviembre de 2025.

El torneo, que por primera vez contará con 24 equipos, tendrá 6 cuadrangulares, de donde saldrán los 16 clasificados a octavos de final. Es decir, avanzarán a segunda ronda los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros.

En el caso de las ‘cafeteras’, harán parte del grupo E junto a España, Corea del Sur y Costa de Marfil, rivales a los que deberá enfrentar los días 19, 22 y 25 de octubre, respectivamente.

Las tricolores, que se instalaron en este certamen como cuartas del Sudamericano que se disputó en Colombia, buscarán emular la actuación de India 2022, cuando llegaron a la final y quedaron segundas tras caer 1-0 contra España en la definición por el título.



Calendario, grupo de Colombia en Mundial Femenino Sub-17

Acá, todos los partidos del grupo E con horario de Colombia:



⦁ Fecha 1 (domingo 19 de octubre)

8:00 a. m. - Corea del Sur vs. Costa de Marfil

2:00 p. m. - Colombia vs. España

⦁ Fecha 2 (miércoles 22 de octubre)

8:00 a. m. - España vs. Corea del Sur

2:00 p. m. - Colombia vs. Costa de Marfil

⦁ Fecha 3 (sábado 25 de octubre)

8:00 a. m. - Costa de Marfil vs. España

8:00 a. m. - Colombia vs. Corea del Sur



Grupos del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025

⦁ Grupo A

Marruecos

Brasil

Italia

Costa Rica

⦁ Grupo B

Corea del Norte

México

Camerún

Países Bajos

⦁ Grupo C

Estados Unidos

Ecuador

China

Noruega

⦁ Grupo D

Nigeria

Canadá

Francia

Samoa

⦁ Grupo E

España

Colombia

Corea del Sur

Costa de Marfil

⦁ Grupo F

Japón

Nueva Zelanda

Zambia

Paraguay