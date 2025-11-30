Explosivas declaraciones del jugador de Tottenham: "No voy a tolerar faltas de respeto"

Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham Hotspur, acudió a las redes sociales para explicar lo ocurrido al término de la derrota contra el Fulham, cuando recriminó a Lucas Bergvall que aplaudiera a los aficionados que abuchearon a Guglielmo Vicario por sus errores.

"El fútbol son emociones y en el fútbol como en la vida puede haber errores. Lo que no voy a tolerar es escuchar faltas de respeto de la afición a mis compañeros, de ahí mi frustración al final del partido", dijo el español.

Pedro Porro, jugador del Tottenham AFP

"Y nos levantaremos. Os recordamos que hace seis meses todo estaba muy mal y al final no es cómo empieza esto, es cómo termina. A los verdaderos aficionados, os quiero".



El Tottenham comenzó perdiendo 0-2 a los seis minutos y fue especialmente doloroso el segundo tanto del Fulham, que nació de un error de Vicario en la entrega.

"Escuché a algunos aficionados que aparentemente abuchearon eso, lo cual me parece inaceptable", dijo Thomas Frank, técnico de los 'spurs'.

"No pueden ser aficionados del Tottenham. No pasa nada porque abucheen después del partido, pero si estamos jugando, que nos apoyen", agregó el danés.

El Tottenham solo ha ganado uno de los últimos siete partido entre todas las competiciones.

Una victoria en los últimos siete partidos, contra el Copenhague, es el balance de un Tottenham Hotspur que se ha metido de lleno en una espiral negativa y que cayó este sábado contra el Fulham (1-2) tras cinco primeros minutos funestos.

Los 'Spurs' solo necesitaron cinco minutos para complicarse la vida y a la postre perder el encuentro en la visita del Fulham, un equipo que solo había conseguido un punto a domicilio en esta Premier League.

Tras apenas cuatro minutos de partido, Kenny Teté enganchó una pelota suelta en la frontal con tal fortuna que se desvió en Destiny Udogie y engañó a Guglielmo Vicario, que se convirtió un minuto más tarde en el protagonista negativo de la noche con uno de esos errores que te dejan señalado.

El arquero italiano salió de su área para proteger una pelota y, mientras le encimaba Raúl Jiménez, decidió rifarla en largo en lugar de mandarla fuera para evitar riesgos innecesarios.

El balón llegó a Joshua King y este se la dio rápido a Harry Wilson, que desde prácticamente la línea de banda dibujó una curva directa a gol mientras Vicario intentaba recuperar la posición y los centrales, despistados, no fueron a cubrir el hueco del portero.

Con 0-2 y el Tottenham Hotspur enfadado, el Fulham pudo hacer aún más daño porque Samuel Chukwueze tuvo dos ocasiones para engordar la cuenta goleadora. Primero se topó con un palo y más tarde regateó a Vicario, pero Micky Van de Ven le rebañó la pelota cuando ya saboreaba el gol.

En la segunda mitad, el Fulham se metió con todo atrás para defender la ventaja y lo consiguió pese a que Mohammed Kudus, con una volea a una escuadra, redujo distancias con media hora por delante.

Los de Marco Silva sacan la cabeza, con 17 puntos, mientras que el Tottenham ha perdido tres partidos -dos de Premier y uno de Champions- en una semana y es décimo con 18. El conjunto de Thomas Frank ha perdido cinco de sus últimos siete partidos, empatado otro y solo ha ganado al Copenhague.