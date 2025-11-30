Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Explosivas declaraciones del jugador de Tottenham: "No voy a tolerar faltas de respeto"

Explosivas declaraciones del jugador de Tottenham: "No voy a tolerar faltas de respeto"

Tras la derrota ante el Fulham, el futbolista al servicio de los ‘spurs’ se refirió a lo sucedido con uno de sus compañeros, quien fue abucheado por la afición.

Por: EFE
Actualizado: 30 de nov, 2025
Comparta en:
Tottenham vs. Fulham por Premier League
Tottenham vs. Fulham por Premier League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad