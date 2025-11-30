Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El show de Luis Javier Suárez en Portugal; dos goles y exhibición con el Sporting Lisboa

El show de Luis Javier Suárez en Portugal; dos goles y exhibición con el Sporting Lisboa

El atacante samario, de 27 años, fue la figura en la goleada de su equipo 4-0 sobre el Estrela de Amadora, marcando dos tantos en la Liga de Portugal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de nov, 2025
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa.
Foto: AFP

