El show de Luis Javier Suárez en Portugal; dos goles y exhibición con el Sporting Lisboa

Por la fecha 12 de la Primeira Liga de Portugal, el Sporting Lisboa no tuvo problemas para superar al Estrela de Amadora, al que goleó 4-0 con una gran actuación del delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien firmó un doblete con el conjunto luso.

A los 11 minutos, el atacante de la Selección Colombia puso el 2-0 tras una asistencia de Francisco Trincão, que el samario definió con un remate de pierna derecha desde el centro del área.

En la parte complementaria, Luis Javier Suárez volvió a hacerse presente en el marcador con un remate de derecha sobre los 54 minutos. Con su doblete, el ‘cafetero’ suma nueve goles en la presente temporada de la Liga de Portugal.



Vea el doblete de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa

Luis Javier Suárez 54'



Liga Portugal | 🇵🇹 Sporting CP 4-0 Estrela Amadorapic.twitter.com/TatL6JG87e — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 30, 2025