Las deportistas se concentraron en la ciudad de Bogotá desde el 1 hasta el 10 de octubre. El sábado 11 de octubre, viajaron a Casablanca, Marruecos, para culminar su preparación hasta el día 15, fecha en la que partirán hacia la ciudad marroquí de Rabat.
Colombia iniciará la fase de grupos enfrentando a España el 19 de octubre a las 2:00 p.m. (hora de Colombia). En la segunda jornada, el 2 de octubre, se medirá contra Costa de Marfil a las 2:00 p.m. (hora de Colombia). Para cerrar la zona, jugará frente a Corea del Sur el 25 de octubre a las 8:00 a.m. (hora de Colombia).
Cabe aclarar que todos los partidos de la primera fase se disputarán en la sede de Football Academy Mohammed VI.
Publicidad
Convocatoria de la Selección Colombia femenina Sub-17 para el Mundial 2025
Ana Clavijo – Millonarios FC.
Angélica María Castillo – Dskc Ecnl 08 (USA).
Camila Cortés – Independiente Santa Fe.
Daniela Todd – Fort Lauderdale United (USA).
Ella Grace Martínez – Club Ascent (USA).
Isabella Amado – Millonarios FC.
Isabella Santa – Deportivo Cali.
Isabella Tejada – Independiente Medellín.
Izabela Cortés – Independiente Santa Fe.
Juanita Parga– Escuela Sarmiento Angulo.
Laura Cano – Acuarium.
London Samantha Crawford – Gwinnett Soccer Academy (USA).
María Baldovino – Junior FC.
María Ceballos – Acuarium.
Maura Henao – Escuela Sarmiento Angulo.
Melany Díaz – Independiente Santa Fe.
Shaira Collazos – Millonarios FC.
Sofía García – Real Santander.
Sofía Ortíz – América de Cali.
Sofía Prieto – Deportivo Cali.
Vanessa Puerta – Susa FC Academy (USA).
Cuerpo técnico de la Selección Colombia femenina Sub-17
Carlos Alberto Paniagua – Director Técnico.
Michael Flórez Valle – Asistente Técnico.
Viviana Cardona – Preparadora Física.
Diego Felipe Morales – Preparador Arqueras.
Diana Carolina Camacho – Médica.
Laura Daniela Tautiva – Fisioterapeuta.
Lina María Costas – Fisioterapueta.
Daniel Patiño – Videoanalista.
Ricardo Alberto Bejarano González - Jefe de prensa (Del 16 de octubre y período Mundial de la FIFA).