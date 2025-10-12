El director técnico de la Selección Colombia Femenina Sub-17, Carlos Paniagua, ha dado a conocer la lista final de jugadoras que participarán en la Copa Mundial de la FIFA, que se llevará a cabo en Marruecos.

Las 21 futbolistas representarán al país en este torneo internacional, que se disputará del 17 de octubre al 8 de noviembre.

Las deportistas se concentraron en la ciudad de Bogotá desde el 1 hasta el 10 de octubre. El sábado 11 de octubre, viajaron a Casablanca, Marruecos, para culminar su preparación hasta el día 15, fecha en la que partirán hacia la ciudad marroquí de Rabat.

Colombia iniciará la fase de grupos enfrentando a España el 19 de octubre a las 2:00 p.m. (hora de Colombia). En la segunda jornada, el 2 de octubre, se medirá contra Costa de Marfil a las 2:00 p.m. (hora de Colombia). Para cerrar la zona, jugará frente a Corea del Sur el 25 de octubre a las 8:00 a.m. (hora de Colombia).



Cabe aclarar que todos los partidos de la primera fase se disputarán en la sede de Football Academy Mohammed VI.

Selección Colombia femenina Sub-17 en un entrenamiento previo al Mundial 2025 Federación Colombiana de Fútbol

Convocatoria de la Selección Colombia femenina Sub-17 para el Mundial 2025

Ana Clavijo – Millonarios FC.

Angélica María Castillo – Dskc Ecnl 08 (USA).

Camila Cortés – Independiente Santa Fe.

Daniela Todd – Fort Lauderdale United (USA).

Ella Grace Martínez – Club Ascent (USA).

Isabella Amado – Millonarios FC.

Isabella Santa – Deportivo Cali.

Isabella Tejada – Independiente Medellín.

Izabela Cortés – Independiente Santa Fe.

Juanita Parga– Escuela Sarmiento Angulo.

Laura Cano – Acuarium.

London Samantha Crawford – Gwinnett Soccer Academy (USA).

María Baldovino – Junior FC.

María Ceballos – Acuarium.

Maura Henao – Escuela Sarmiento Angulo.

Melany Díaz – Independiente Santa Fe.

Shaira Collazos – Millonarios FC.

Sofía García – Real Santander.

Sofía Ortíz – América de Cali.

Sofía Prieto – Deportivo Cali.

Vanessa Puerta – Susa FC Academy (USA).

Cuerpo técnico de la Selección Colombia femenina Sub-17