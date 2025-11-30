Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Jugadores del Inter Miami celebran “regalo” para Messi y fans; la primera final de la MLS Cup

Jugadores del Inter Miami celebran “regalo” para Messi y fans; la primera final de la MLS Cup

El equipo del astro argentino tiene emocionados a sus hinchas por el pase al partido definitorio de la MLS Cup el próximo fin de semana. Podrían cerrar su mejor temporada desde su fundación.

Por: EFE
Actualizado: 30 de nov, 2025
Comparta en:
Inter de Miami competirá por el título de la MLS Cup
Inter de Miami competirá por el título de la MLS Cup
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad