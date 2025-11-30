Jugadores del Inter Miami celebran “regalo” para Messi y fans; la primera final de la MLS Cup

Emocionados y eufóricos, los jugadores del Inter de Miami celebraron este sábado el “regalo” que han dado a sus seguidores y al capitán Lionel Messi, al convertirse en campeones de la Conferencia Este de la MLS y clasificarse a la final nacional del próximo sábado.

“Esta es la primera vez en mi vida que levanto una Copa y poderlo hacer con Messi es más que un honor”, dijo a Efe desde la cancha el extremo argentino Tadeo Allende, goleador de la noche con tres anotaciones.

“Estoy muy emocionado, pero ahora hay que pensar en lo que viene”, agregó el jugador de 26 años tras la goleada infligida al New York City por 5-1 y de alzar por primera vez la Copa de la Conferencia Este de la MLS.



El uruguayo Maximiliano Falcón y el argentino Mateo Silvetti celebraron con especial entusiasmo que sus compañeros españoles Jordi Alba y Sergio Busquets puedan cerrar sus carreras con la posibilidad de conquistar la Copa MLS.

El lateral Alba y el centrocampista Busquets se declararon muy satisfechos por poder despedirse haciendo historia. Esta es la primera vez que el Inter Miami llega a la final de la MLS y la primera que Messi disputa una copa nacional en Estados Unidos.

“Ellos estaban en el vestuario hablando de que podía ser su último partido, pero Messi nos habló a todos. Sus palabras fueron importantes para enfocarnos”, contó Duque, quien se declaró “muy contento de haber hecho historia con ellos", a los que sigue desde chico.

El argentino Silvetti, de 19 años, recibió la asistencia de su compatriota Messi para marcar el tercer gol. Reconoció que “aún no se cree” haber podido marcar en un partido tan importante.

“Siempre lo he dicho, jugando al lado de él, todo se hace más fácil y pudo encontrarme y estirar la victoria para el próximo gol. Es algo que no me voy a olvidar más”, destacó.

Con ese pase a Silvetti, Messi consiguió el récord de ser el jugador que más asistencias ha repartido en la historia al llegar a 405. Anteriormente estaba empatado con Ferenc Puskas en 404.

Lionel Messi, estrella del Inter de Miami AFP

Los jugadores coincidieron en que, tras alcanzar el título de la Conferencia Este, la misión no cambia.

“Falta un partido que es el más duro y el más importante”, declaró el defensor uruguayo Maximiliano Falcón.

El club violeta queda así a un partido de alcanzar la mejor temporada desde su fundación en 2020 y ha consolidado su plantilla tras dos años de trabajo.

Allende cree que el equipo está en situación perfecta para enfrentarse con el triunfador de la Conferencia Oeste, el Vancouver Whitecaps.

Los jugadores también destacaron hoy el apoyo del público. El artido se jugó con la animación desde las gradas de bombos, vuvuzuelas y pañuelos rosa.

El Inter Miami tiene ahora una semana para descansar y prepararse para la final, que será en casa, este 6 de diciembre en el Chase Stadium, situado en la ciudad de Fort Lauderdale, 30 kilómetros al norte de Miami.