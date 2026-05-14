Néstor Lorenzo contó detalles de la visita a James Rodríguez; "estamos encima de él todo el tiempo"

Uno de los jugadores estelares de la Selección Colombia es James Rodríguez, quien este miércoles terminó su participación con Minnesota, de la MLS, jugando 63 minutos en la derrota 0-1 con Colorado Rapids y que durante el primer semestre del año no contó con una regularidad relevante, por lo que existen dudas por el estado de forma en el que llegará al Mundial 2026, en el que el equipo de Néstor Lorenzo se enfrentará en el grupo K con Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

Y en ese sentido en la rueda de prensa de hace pocos minutos, el profesor Lorenzo explicó con respecto a su visita al '10' del seleccionado colombiano de hace unos días y algunos de los aspectos que trataron.

"Son charlas que yo las llamo íntimas con el jugador. Yo a James Rodríguez lo conozco desde hace mucho tiempo, desde los 18-19 años y bueno, yo le dije James: "al demorarte vos en encontrar equipo, lo que te pasa es que no tenés minutos". Esa conducta la ha tenido y siempre ha encontrado el ritmo de juego de acuerdo a los minutos jugados. Y le agregué que: "si juegas pocos minutos, vas a tener que hacer un complemento físico para llegar a un ritmo mejor", explicó el argentino en primera instancia.

Además de eso, Lorenzo también complemento y afirmó que el cucuteño "necesita un mejor rendimiento de juego, él está trabajado aparte, yo fui con el preparador físico y le dimos un plan. Él tiene un entrenador personal, está trabajando aparte porque quiere llegar de la mejor manera; lo veo bien físicamente, le falta seguramente; pero vamos a ver cómo lo podemos ayudar a mejorar. Es un jugador importante para nosotros, es el capitán del equipo, me consta la disposición y la escucha que ha tenido con nosotros, estamos encima todo el tiempo, no solamente de James, sino de todos los demás".



Ahora se espera, que desde el próximo lunes Rodríguez Rubio se una a los trabajos con el cuerpo técnico de Colombia en la ciudad de Medellín, tal y como él y el Minnesota anunciaron hace algunas horas.