Arsenal y Manchester City; las cuentas que hacen en la lucha por el título de la Premier League

De viernes a martes, la penúltima jornada de la Premier League requerirá de paciencia y calculadora para Arsenal (1º) y Manchester City (2º), separados por dos puntos en el esprint final por el título.

Aston Villa y Liverpool, igualados a 59 puntos en los dos últimos puestos de la zona Champions (4º y 5º) abrirán el baile el viernes, con el Bournemouth (6º con 55) al acecho apurando sus opciones.

Este último tendrá que esperar al martes, en el cierre de la fecha, para recibir al City, que ya conocerá el resultado del Arsenal, que juega en su cancha el lunes ante el ya descendido Burnley.

En su pulso, el City tiene un tanto más en la diferencia de goles y podría conseguir el título si el Arsenal tropieza contra el Burnley o en su visita al Crystal Palace en la última jornada.



Sobre el papel, el equipo de Pep Guardiola tiene un cierre de campaña más complicado, ya que visita al Bournemouth, que pelea por la clasificación a la Liga de Campeones, antes de recibir al Aston Villa.

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"Antes que nada, tenemos que ganarnos el derecho a ganar el partido. Si podemos marcar la diferencia con más goles, mejor todavía", dijo el técnico de los Gunners Mikel Arteta a los periodistas este jueves.

El Arsenal prepara esta semana con tranquilidad las dos jornadas de Premier League que le restan y la final de la Liga de Campeones, el 30 de mayo en Budapest ante el París Saint-Germain.

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Mucha más acción tiene el City, que el miércoles goleó 3-0 al Crystal Palace en un partido aplazado para seguir a rueda de los Gunners.



- Tres partidos en seis días -

Lanzado en esta parte final de la temporada, el City amplió su racha de imbatibilidad a catorce partidos en liga (10 victorias, 4 empates).

"Depende de ellos", dijo Guardiola el miércoles sobre el Arsenal. "Si ganan dos partidos, no hay nada que hacer, nada de qué hablar. Lo único que podemos hacer es estar ahí por si acaso. Los dos últimos partidos son duros".

El técnico español decidió dar descanso de inicio a algunos de sus mejores hombres, como Erling Haaland y Rayan Cherki, tres días antes de la final de la Copa de Inglaterra contra el Chelsea, el sábado en Wembley.

Los Blues, que el pasado fin de semana rompieron una racha de seis derrotas consecutivas ante el Liverpool (1-1), jugarán la penúltima fecha también el martes.

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Recibirán en Stamford Bridge en un asfixiante derbi de Londres al Tottenham (17º), con el agua al cuello, a solo dos puntos del descenso.