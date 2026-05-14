Quiénes son los 55 jugadores de la Selección Colombia preseleccionados para el Mundial 2026

A menos de un mes para que inicie el Mundial 2026, la Selección Colombia anunció oficialmente la pre-lista de jugadores que tienen posibilidades de ser convocados. La FIFA fijó como fecha límite el lunes 11 de mayo y Néstor Lorenzo junto con la FCF dieron a conocer los nombres de los 55 futbolistas.

De esta manera, el estratega argentino estará muy atentos en los días venideros para hacer un filtro riguroso y finalmente escoger a los 26 que viajarán a la cita orbital que tiene como sede a Estados Unidos, Canadá y México.

En esta lista de Lorenzo sobre salen los jugadores que han hecho parte del proceso y que mayor cantidad de minutos tienen con la camiseta amarilla. En al arco aparecen Camilo Vargas, quien ha sido el titular en Eliminatoria y que tiene la pinta de llevar la batuta mundialista que tuvo David Ospina en Brasil 2014 y Rusia 2018. Álvaro Montero tampoco se queda atrás con sus actuaciones en Vélez Sarsfield, club al que llegó como suplente y rápidamente se ganó la titularidad.

En la defensa, los nombres más importantes son Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez. El lateral derecho es una de las figuras del Crystal Palace con sus goles y asistencias, aporte que ha sido clave para llegar a la final de la Conference League que disputarán contra Rayo Vallecano. Por su parte, el defensor central es una pieza inamovible del Galatasaray, equipo con el cual acaba de ganar la Superliga de Turquía.



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En la zona media, la 'tricolor' cuenta con mucho rendimiento y calidad. En la primera línea están Richard Ríos y Jefferson Lerma. El jugador del Benfica fue de menos a más bajo la dirección técnica de José Mourinho, mientras que el volante del Crystal Palace es el motorcito que tanto gusta en el balompié inglés. En la zona más ofensiva, destacan Jhon Arias y James Rodríguez. El chocoano se volvió en figura indiscutida de Palmeiras, tras un discreto paso por el Wolverhampton de Inglaterra y el cucuteño arriba con pocos minutos en el Minnesota United, pero con la convicción de brillar para despedirse de buena manera de una Copa del Mundo.

Finalmente, el ataque colombiano tiene a futbolistas en gran momento. Primero, Luis Díaz con velocidad y picardía, tal como lo ha mostrado en su temporada de ensueño con el Bayern Múnich. Segundo, Luis Javier Suárez, quien se convirtió en uno de los 'nueve' más temidos de Europa con su goles en el Sporting de Lisboa. Por último, Jhon Córdoba con su poder para finalizar las acciones ofensivas, cualidad que lo han puesto sobre el foco con el Krasnodar de Rusia.

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Listado de 55 preconvocados de Colombia para el Mundial 2026

Arqueros

Kevin Mier — Cruz Azul 🇲🇽

Álvaro Montero — Vélez Sarsfield 🇦🇷

Andrés Mosquera Marmolejo — Independiente Santa Fe 🇨🇴

David Ospina — Atlético Nacional 🇨🇴

Aldair Quintana — Independiente del Valle 🇪🇨

Camilo Vargas — Atlas 🇲🇽

Defensores

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Álvaro Angulo — Pumas 🇲🇽

Santiago Arias — Independiente de Avellaneda 🇦🇷

Cristian Borja — Club América 🇲🇽

Juan David Cabal — Juventus 🇮🇹

Carlos Cuesta — Vasco da Gama 🇧🇷

Willer Ditta — Cruz Azul 🇲🇽

Junior Hernández — Deportes Tolima 🇨🇴

Jhon Lucumí — Bologna 🇮🇹

Déiver Machado — Nantes 🇫🇷

Yerry Mina — Cagliari 🇮🇹

Johan Mojica — Mallorca 🇪🇸

Yerson Mosquera — Wolverhampton 🇬🇧

Daniel Muñoz — Crystal Palace 🇬🇧

Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps 🇨🇦

Andrés Román — Atlético Nacional 🇨🇴

Johan Romaña — San Lorenzo 🇦🇷

Dávinson Sánchez — Galatasaray 🇹🇷

Volantes

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Jhon Arias — Palmeiras 🇧🇷

Yáser Asprilla — Galatasaray 🇹🇷

Jordan Barrera — Atlético Mineiro 🇧🇷

Wilmar Barrios — Zenit 🇷🇺

Jaminton Campaz — Rosario Central 🇦🇷

Johan Carbonero — Internacional 🇧🇷

Jorge Carrascal — Flamengo 🇧🇷

Kevin Castaño — River Plate 🇦🇷

Edwin Cetré — Estudiantes de La Plata 🇦🇷

Nelson Deossa — Real Betis 🇪🇸

Sebastián Gómez — Coritiba 🇧🇷

Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama 🇧🇷

Jefferson Lerma — Crystal Palace 🇬🇧

Jhon Solís — Birmingham 🇬🇧

Juan Camilo Portilla — Athletico Paranaense 🇧🇷

Gustavo Puerta — Racing de Santander 🇪🇸

Juan Fernando Quintero — River Plate 🇦🇷

Johan Rojas — Vasco da Gama 🇧🇷

James Rodríguez — Minnesota United 🇺🇸

Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional 🇨🇴

Richard Ríos — Benfica 🇵🇹

Juan Guillermo Cuadrado — Pisa

Delanteros

Rafael Santos Borré — Internacional 🇧🇷

Jhon Córdoba — Krasnodar 🇷🇺

Jhon Jáder Durán — Zenit 🇷🇺

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández — Real Betis 🇪🇸

Jhon Stiven Mendoza — Athletico Paranaense 🇧🇷

Luis Suárez — Sporting Lisboa 🇵🇹

Sebastián Villa — Independiente Rivadavia 🇦🇷

Neyser Villarreal — Cruzeiro 🇧🇷

Kevin Viveros — Athletico Paranaense 🇧🇷

Luis Díaz — Bayern Múnich 🇩🇪