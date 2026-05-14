¿Luis Díaz preocupa en Selección Colombia por la maratón de partidos con Bayern Múnich?; "es fuerte"

Luis Díaz es uno de los futbolistas de la Selección Colombia que más ha acumulado minutos en lo que va de la temporada. El estar en un equipo de élite como Bayern Múnich, que pelea en cada competición que disputa en Europa, ha tenido al de Barrancas en constante actividad, con poco descanso, y aún le quedan algunos partidos con los 'bávaros' antes de unirse a la concentración de la 'tricolor' de cara al Mundial 2026.

Este jueves, a Néstor Lorenzo le consultaron por el estado de forma del extremo guajiro, y precisamente por la alta carga de partidos en el vigente campeón del certamen 'teutón'. El director técnico del combinado de nuestro país aseguró al respecto que siempre está en constante comunicación con el 'staff' del Bayern, encabezado por Vincent Kompany, quien le ha dado respiro al exLiverpool en algunos encuentros.

"Estamos continuamente regulando eso, que le regulen lo más posible, pero él es un jugador fuerte; está muy bien. La cabeza de él le pide jugar y eso es muy importante, y Kompany lo ha cuidado en algunos momentos; lo ha cuidado. Esperamos que termine sus actividades en Bayern, acaba de ser papá y que venga con ganas. Seguramente, va a llegar muy bien porque estuve con él, y más allá de la derrota con el PSG, estaba feliz con el nacimiento de su hijo, así que está bien. Lo de él es normal en ese tipo de liga. Para nosotros es una novedad porque es el único que tenemos en un equipo de élite mundial que juega cada tres días, pero 'Lucho' está bien", expresó Lorenzo.



¿Qué más dijo Néstor Lorenzo sobre Luis Díaz?

- La opción de usarlo como atacante en el Mundial 2026...



"Es una opción válida en determinado partido. Por supuesto hay que analizar el rival y ver cómo reemplazamos. A mí me gusta un equipo con mucho volumen de juego, me gusta tener amplitud por afuera, así que tenemos bastantes variantes en la lista, de los 55 muchachos, de los cuales, va a salir la lista final para el Mundial".



Otras declaraciones de Néstor Lorenzo:

Publicidad

- ¿Cuándo comienzan a concentrarse para el Mundial 2026?

"Vamos a empezar la semana que viene en Medellín, van a ir llegando de acuerdo a los compromisos con sus clubes. La idea es ir entrenando con los que están para no perder el estado de forma. Los que están en competencia vamos a esperar a ver cómo llegan, para estar seguros de que el jugador esté disponible y no tengamos que hacer ningún cambio en la lista final".

Publicidad

El nombre de Sebastián Villa en la pre-lista

"Entiendo la opinión publica de los periodistas, pero dentro de los criterios analizamos el tema personal. No lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento, hoy está jugando, compitiendo al máximo nivel; ahí está en la posibilidad de estar o no, de pelear con los compañeros que están en su posición. No lo hubiese puesto en lista, lo noté bien, me dijo: 'profe, tuve que empezar de cero'. En todos los ámbitos de la vida no somos nadie para juzgar; en este momento está bien".