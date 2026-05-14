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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 6; Egan Bernal se mantuvo en el top-10

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 6; Egan Bernal se mantuvo en el top-10

La sexta jornada del Giro de Italia 2026 dejó como ganador al italiano Davide Ballerini (XDS Astana Team), quien se impuso en el esprint final en Nápoles.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 14 de may, 2026
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Egan Bernal en el Giro de Italia 2026.

Este jueves, la etapa 6 del Giro de Italia 2026 se llevó a cabo entre Paestum y Nápoles, con un recorrido de 141 kilómetros que apenas tuvo un puerto de montaña y un escenario final perfecto para los esprinters. El ganador fue el italiano Davide Ballerini (XDS Astana Team), el más veloz en el esprint final sobre el pavé, que tuvo dramatismo por una caída a pocos metros de la meta.

Los corredores tomaron la salida en Paestum y el primer ataque fue obra de Lennert van Eetvelt (Lotto Intermaché), sin embargo, se detuvo al darse cuenta que ningún compañero le siguió la rueda. El siguiente intento si rindió frutos por medio de Luca Vergallito y Edward Planckaert, ambos del Alpecin Premier Tech.

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En esos primeros kilómetros se presentó una caída que dejó afectados a Matteo Sobrero (Lidl - Trek), Jonathan Milan (Lidl - Trek), Johannes Külset (Uno-X Mobility), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility). Más adelante, del pelotón saltaron Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Martín Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) y Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) y completaron el grupo de fuga.

Bais se quedó con los puntos en el puerto de Cava de Tirreni (4°) y Tarozzi hizo lo propio en el esprint en Brusciano. El pelotón aceleró la marcha y le puso fina a los escapados a 37 km de la meta.

Los equipos con los esprinters más fuertes se ubicaron adelante y Filippo Magli (Bardiani CSF 7 Saber) ganó el KM Red Bull. El lote ingresó por las calles de Nápoles y a solo 300 metros se dio una caída masiva que dejó afectados a fichas importantes como Orluis Aular (Movistar Team), Jonathan Milan (Lidl - Trek) y Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). Esta situación fue aprovechada por Davide Ballerini para ubicarse bien e imponerse en línea de meta. El podio de la jornada lo completaron Jasper Stuyven (Soudal Quick Step) y Paul Magnier (Soudal Quick Step).

Davide Ballerini, ganador de la etapa 6 del Giro de Italia 2026.

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Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 6

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 24h 47' 13''
2. Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) - a 2' 51''
3. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 3' 34''
4. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) - a 3' 39''
5. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) - a 5' 17''
6. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 6' 12''
7. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 6' 16''
8. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) - a 6 16''
9. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 6' 16''
10. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 6' 18''

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