Néstor Lorenzo defendió a jugador de la Selección Colombia; sacó listado de buenas cosas

Nuevamente la Selección Colombia de mayores llama la atención dentro de los aficionados y de los medios de comunicación, debido a la cercanía de los partidos internacionales de fogueo de fecha FIFA frente a México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre). Y en ese orden de ideas, hace pocos minutos el técnico Néstor Lorenzo atendió a los periodista, previo al duelo contra los mexicanos.

Y no solamente las preguntas vinieron con respecto a los trabajos de la presente semana en territorio estadounidense, sino que también le indagaron con respecto a algunas posiciones puntuales del equipo. Una de ellas la de lateral izquierda, en donde el jugador que más continuidad ha tenido ha sido Johan Mojica, hoy en el Getafe de España.

Johan Mojica, colombiano del Getafe. Getty Images.

"Es una apreciación suya lo de los las posiciones. Yo estuve muy conforme con lo que hizo Mojica (Johan) en el Mundial. Tenía a Machado (Deiver) como lateral izquierdo y también cada vez que le tocó jugar, lo ha hecho muy bien. Ha jugado partido con Portugal, lo ha hecho muy bien. Ha jugado en la cancha de River cuando nos estábamos jugando la eliminatoria. Lo ha hecho muy bien. Son jugadores que siguen en el radar. Como alternativas, siempre estuvo Angulo como alternativa, ahora va a tener la oportunidad Samuel Velázquez creciendo mucho, es un jugador que tiene proceso de selección juvenil y nos y nos gusta mucho. Está Arizala en Udinese, está Cabal que puede jugar de central o Juan David que puede jugar como central o como lateral. Tenemos en el espectro, te estoy contando todos los que tenemos como como para ver. Hay un chico también en en el fútbol colombiano, hay un par de chicos también que están bien" expresó el DT de la 'tricolor'.

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Otras declaraciones de Néstor Lorenzo:

- Las variantes en el extremo derecho

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia. Foto: AFP

"En cuanto al extremo derecho es distinto porque no todos los que jugaron en esa posición son extremos. A veces hemos jugado con algún volante, algún media punta a pierna cambiada o ha jugado Yaser (Asprilla), ha jugado James (Rodríguez), ha jugado 'Juanfer' (Quintero) en esa posición; también ha jugado Arias (Jhon). También ha jugado Gómez. Tenemos cantidad de jugadores como extremos que pueden jugar en una posición o en la otra y el reto. El desafío nuestro es el elegir al mejor, al que le pueda dar más a la selección. Así, que en ese sentido, estamos estamos satisfechos con la cantidad y la calidad de los jugadores que tenemos en cada posición".