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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 25 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 25 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY viernes 25 de septiembre, con acción en la Liga de Naciones de la UEFA y buenos juegos en Liga BetPlay. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Kylian Mbappé y la Selección Francia debutan en la Liga de Naciones.
Kylian Mbappé y la Selección Francia debutan en la Liga de Naciones.
AFP

Este viernes, el calendario futbolero muestra grandes duelos en la Liga de Naciones de la UEFA, haciendo su estreno Francia frente a Turquía e Italia contra Bélgica.

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Además, continúa la jornada número doce en la Liga BetPlay II-2026.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 25 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, viernes 25 de septiembre del 2026:

EquiposHora (Colombia)Liga/CompeticiónCanales de transmisión
Armenia vs. Letonia11:00 a.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Georgia vs. Irlanda del Norte11:00 a.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
Montenegro vs. Chipre1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Polonia vs. Bosnia1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Suecia vs. Rumanía1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 5
Hungría vs. Ucrania1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Turquía vs. Francia1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Italia vs. Bélgica1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN
Bermudas vs. Guadalupe2:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Granada vs. Cuba4:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto6:10 p.m.Liga BetplayWin Fútbol+, Win Play, Win Sports
Bonaire vs. San Cristóbal y Nieves7:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Jamaica vs. Guatemala7:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Barbados vs. Santa Lucía7:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Honduras vs. Surinam8:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Once Caldas vs. Bucaramanga8:15 p.m.Liga BetplayWin Fútbol+, Win Play, Win Sports
El Salvador vs. Martinica10:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
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