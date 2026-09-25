Partidos EN VIVO HOY 25 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este viernes, el calendario futbolero muestra grandes duelos en la Liga de Naciones de la UEFA, haciendo su estreno Francia frente a Turquía e Italia contra Bélgica.
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Además, continúa la jornada número doce en la Liga BetPlay II-2026.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 25 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, viernes 25 de septiembre del 2026:
|Equipos
|Hora (Colombia)
|Liga/Competición
|Canales de transmisión
|Armenia vs. Letonia
|11:00 a.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|11:00 a.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Montenegro vs. Chipre
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Polonia vs. Bosnia
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Suecia vs. Rumanía
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|Hungría vs. Ucrania
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Turquía vs. Francia
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Italia vs. Bélgica
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN
|Bermudas vs. Guadalupe
|2:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Granada vs. Cuba
|4:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto
|6:10 p.m.
|Liga Betplay
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports
|Bonaire vs. San Cristóbal y Nieves
|7:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Jamaica vs. Guatemala
|7:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Barbados vs. Santa Lucía
|7:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Honduras vs. Surinam
|8:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Once Caldas vs. Bucaramanga
|8:15 p.m.
|Liga Betplay
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports
|El Salvador vs. Martinica
|10:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube