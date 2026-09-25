"La categoría de James Rodríguez o Juanfer no la tiene cualquiera; pero Colombia mantendrá su idea"

"Los nuevos jugadores han tenido la acogida de los mas grandes, se ha trabajado en volumen bastante tiempo, hay cosas que hay que sostener, consolidar, conceptos tácticos. Los chicos se han sentido cómodos, son muchachos jóvenes que tienen mucha ilusión". Con esas palabras, Néstor Lorenzo describió este viernes lo que viene pasando en la Selección Colombia, que se reunió en Estados Unidos después del Mundial 2026 y pensando en lo que serán los partidos de fogueo de fecha FIFA frente a México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre).

El entrenador del seleccionado colombiano atendió una extensa rueda de prensa en la que se refirió sobre las labores de estos días, pero también del proceso que viene sin jugadores clave como James Rodríguez, quien le dijo adiós al equipo nacional a los 35 años.

"Colombia sin James Rodríguez tendrá la misma idea. Puede cambiar un sistema, el plan de juego depende del rival, pero la idea es la misma a trabajar con posesión del balón, queriendo ser siempre protagonistas. La categoría de James, de Juanfer no la tiene cualquiera, no la aplica cualquiera, la adaptación, la capacidad de decidir el momento de cómo y cuándo se hace una jugada magistral. Lo claro también es que siempre hay que mejorar".

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Acá otras declaraciones de Néstor Lorenzo antes de Colombia vs. México

Lo que espera de México

"Creo que nosotros al equipo le damos las herramientas, dónde nos conviene recuperar, cómo presionar al rival también, ellos ya tienen que decidir dentro del campo, pienso que Rafael Márquez conoce a los jugadores, le ayudó al 'Vasco Aguirre, seguro tendrá la propia idea que va a desarrollar, por donde estuvo siempre fue un crack, seguro que México va a tener juego de posesión, vamos a ver cómo superarlo y contrarrestarlo".

Los jugadores de experiencia

"Tenemos una base importante de jugadores que compitieron en el Mundial, en la Eliminatoria, también en Copa América, y hay que generarles a los que vienen un contexto favorable y seguir compitiendo. Y seguro que se jugará con una base de los que vienen del Mundial".

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La adaptación de los nuevos

"El proceso se debe dar de forma natural, cuando uno se apura suelen aparecer los fracasos, les hemos estado hablando del jugador de selección, de la característica que deben tener como jugador, como personas, que estar en la selección es lindo, pero a la par te exige mucho. Esos son los que perduran acá, por esa presión constante, esos son los que hacen historia. Esto es una dinámica que va a continuar durante este año, año y medio hasta que lleguen las competencia oficiales. Esperemos que se adapten y se ganen una posibilidad dentro del equipo".

Foto: AFP Foto: AFP

Hora y dónde ver Colombia vs. México

El duelo entre Colombia y México de este 26 de septiembre será a las 8 de la noche y se verá EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y en Ditu.