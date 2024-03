"Néstor Lorenzo le dio a Jhon Córdoba su oportunidad, la aprovechó y convirtió"

Manuel Acisclo Córdoba es recordado en Colombia por sus grandes pasos por Millonarios, Santa Fe y Atlético Huila. El exfutbolista supo ser parte de la selección en repetidas ocasiones y fue considerado como uno de los mejores delanteros del balompié 'cafetero'.

Pues bien, su talento no se quedó ahí, sino que trascendió de gran manera, pues ahora su hijo, Jhon Córdoba, es quien brilla, no solo en el fútbol internacional, sino también con la Selección Colombia, pues fue él quien abrió el marcador en el partido contra Rumania.

Pues bien, el padre del delantero habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' y contó detalles inéditos sobre el goleador chocoano, quien logró marcar por primera vez con la 'tricolor' puesta.

"La verdad es que no me acuerdo ni cómo fue el gol. Para mí fue una felicidad increíblemente grande. Estaba con mis familiares y algunos amigos y para mí eso fue espectacular. Fue una gritería, abrazos por todo lado, mejor dicho, hasta me tomé una cerveza de un solo sorbo de la felicidad", contó con gran alegría Acisclo sobre cómo vivió el gol de su hijo.

Publicidad

"Ya cuando veo la repetición, entonces ahí sí, ya les dije a los que me estaban acompañando que fue un salto espectacular y también en su desmarque fue impresionante, un muy buen salto y cabeceó muy bien", con notable alegría contó Córdoba.

Además de ello, confesó que la jugada en el gol de Jhon fue practicada, pues asegura que su hijo le contó que con Johan Mojica habían planificado esta jugada en varios entrenamientos. "La verdad, me dijo que ellos habían practicado con el lateral izquierdo, con Mojica. Habían hecho varios goles de este tipo en entrenamientos, así que en esa jugada Mojica le dijo: 'ojo, que se la voy a tirar siempre' y gracias a Dios le llegó y la cabeceó bien. Fue una jugada totalmente memorizada", terminó por revelar.

Jhon Córdoba y un festejo de gol con la Selección Colombia frente a Rumania. OSCAR DEL POZO/AFP

Publicidad

Más declaraciones de Manuel Acisclo Córdoba en 'Blog Deportivo'

La charla con Néstor Lorenzo

"Cuando uno va así de inicialista, los técnicos le hablan mucho a uno y tengo entendido que Néstor Lorenzo le hablo mucho, lo aconsejó. Él le dijo que ahí la tenía (su oportunidad), que la aproveche y John la aprovechó y convirtió".

¿Qué le hace falta a Jhon Córdoba para consolidarse más en la Selección Colombia?

"Le falta conocerse más con los compañeros, sobre todo de la mitad de cancha para arriba, aunque eso se lo gana en los partidos, pero a medida que él vaya jugando y él vaya teniendo más minutos, va a llegar el momento en el que va a explotar totalmente".

¿Jhon Córdoba tiene pensado irse del Krasnodar?

"No se sabe si John se vaya a ir de Rusia. Dentro de poco cumplirá los tres años de contrato y esperemos a ver si es que sale una muy buena oportunidad y mirar a ver para dónde vamos".