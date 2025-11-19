Néstor Lorenzo; "un asistente de Australia nos dijo una ofensa brava, por eso me enojé"

La Selección Colombia cerró su 2025 con una victoria 3-0 sobre Australia en un partido preparatorio disputado en el estadio Citi Field, en Nueva York, para seguir afinando detalles de cara a lo que será su participación en el Mundial 2026. Por eso, Néstor Lorenzo atendió a la prensa y allí dio algunos conceptos de lo que fue esta fecha FIFA de noviembre.

Pero además de analizar el compromiso frente al cuadro de los 'socceroos' le preguntaron por una pelea que tuvo en el primer tiempo, en el que lo vieron enojado discutiendo con miembros del cuerpo técnico rival, algo que él mismo explicó y contó detalles de lo sucedido.



Néstor Lorenzo y la pelea en Colombia vs Australia

El técnico argentino confesó que "la disputa fue que un hombre del banco que dijo una mala palabra en italiano a alguien de mi cuerpo técnico", y aunque no mencionó qué fue exactamente lo que dijo señaló que defenderá a los suyos: "no me toquen a los míos. Es una ofensa brava y me enojé pero menos mal que lo paramos a Lucho (Amaranto Perea)".

A pesar de eso Néstor Lorenzo no le quiso dar más trascendencia al tema y cerró diciendo que el problema "ya está, ya pasó, el técnico (de Australia) es un señor, nos saludamos bien, son cosas que pasan".

Ya en cuanto al partido el entrenador de la Selección Colombia habló de algunos jugadores en especial. "En el mediocampo Juan Camilo Portilla hizo un buen partido, Richard Ríos está vigente, Kevin Castaño también, faltó 'Juanfer' Quintero que hace parte del grupo. Los chicos que nombraste han cumplido y todavía faltan seis meses, esperemos que se sigan preparando". De la misma manera le mandó un mensaje a sus dirigidos para los próximos meses, ya que explicó que "hay una parte visible del jugador que es la competencia que es la que nosotros vemos, y luego la invisible de su parte física, la manera de entrenar, comer, llegar y en eso han ido mejorando".



Acá más declaraciones de Néstor Lorenzo, técnico de Selección Colombia

*Aún no piensa en la lista del Mundial 2026

"El porcentaje si es en cuanto a la lista está abierto, quedan seis meses, no faltan 15 días. Ojalá Dios quiera que sigan creciendo todos y estén en su mejor nivel, pero no quiero decir una barbaridad porque son especulaciones que no tienen sentido, el grupo es amplio. Si fuera hoy el Mundial seria difícil confeccionar la lista".

Luis Díaz celebra gol con la Selección Colombia Getty Images

*El buen rendimiento en el 2025

"Secreto de racha no hay, es partido a partido, prepararlos, comprometer a los muchachos. Lo más contento que me pone es que Colombia juega bien, me fastidia cuando no encontramos circuitos de juego o cuando no nos sale el plan de juego, pero también puede ser por el rival".

*No se conforman en Selección Colombia

"Siempre tenemos que mejorar, hay margen y es el lema nuestro".