La Selección Colombia y un 2025 que ilusiona para el Mundial 2026: el año del renacer

Con goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma, la Selección Colombia goleó 3-0 a Australia este martes en partido amistoso, el último antes de un 2026 en el que disputará el Mundial.

Con los tantos en los minutos 76' y 88' de los referentes cafeteros, los únicos inamovibles en la titular del entrenador Néstor Lorenzo, la selección colombiana selló ante los 'socceroos' en Nueva York un año de altibajos. Lerma cerró la goleada en el 90+2.

Cuestionados por largos periodos por no mostrar un rendimiento sobresaliente, el equipo 'cafetero' consiguió su clasificación al Mundial, tras quedar ausentes en la edición de 2022, al terminar terceros en las Eliminatorias Sudamericanas, detrás de Argentina y Ecuador.

Ahora el DT argentino ultima detalles de la plantilla que llevará al torneo que organizan Estados Unidos, Canadá y México. "Creo que tenemos una competencia muy buena que los va a hacer mejores a todos", dijo Lorenzo en rueda de prensa después del encuentro. "Va a ser difícil elegir porque están en muy buen nivel todos", es "un lindo desafío".

Publicidad

El de este martes fue el noveno encuentro sin perder al hilo, incluido el del fin de semana pasado con victoria 2-1 sobre Nueva Zelanda. Ahora, la Selección Colombia conocerá el 5 de diciembre sus rivales en el sorteo del Mundial, que arranca en junio.

La Selección Colombia venció a Australia, con goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma Getty Images

Se rifa un puesto

Néstor Lorenzo ha manifestado entre líneas que el grupo de convocados para el Mundial está prácticamente definido. Salvo pequeños cambios, la mayoría de los convocados para esta fecha de amistosos estarán en el listado con el refuerzo de Juan Fernando Quintero, ausente de estos partidos para enfocarse en su club, River Plate.

Publicidad

El entrenador aún pone a prueba diferentes variantes para ocupar un puesto como extremo derecho. Esta vez ensayó con Yáser Asprilla, del Girona, desde el inicio. El joven de 22 años se asoció constantemente con James Rodríguez, pero Australia se cerró y cortó el ritmo de los colombianos con faltas.

James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Australia para el Mundial 2026 Getty Images

Resultados de la Selección Colombia en el 2025

Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026



Brasil 2-1 Colombia

Colombia 2-2 Paraguay

Colombia 0-0 Perú

Argentina 1-1 Colombia

Colombia 3-0 Bolivia

Venezuela 3-6 Colombia

Partidos preparatorios

