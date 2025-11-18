Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia y un 2025 que ilusiona para el Mundial 2026: el año del renacer

La Selección Colombia y un 2025 que ilusiona para el Mundial 2026: el año del renacer

Después de un complejo 2024, la Selección Colombia pasó esa página, levantó cabeza, se reencontró con su fútbol y, de 10 partidos disputados, tan solo perdió uno.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
La Selección Colombia celebra su victoria sobre Australia, en el último partido preparatorio del 2025
La Selección Colombia celebra su victoria sobre Australia, en el último partido preparatorio del 2025
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad