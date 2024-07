Néstor Lorenzo, "un entrenador bárbaro": las claves de su éxito en la Selección Colombia

Las conexiones existen, surgen, fluyen solas y no se dan con cualquiera, o sino que lo digan Néstor Lorenzo y la Selección Colombia. Después de haber sido asistente técnico de José Pékerman, en la 'tricolor', entre 2012 y 2018, firmando grandes e históricos resultados, emprendió vuelo y vivió su primera experiencia como entrenador principal en Melgar, de Perú. Allí, ganó una liga y eso le valió su regreso al combinado patrio, pero, esta vez, a cargo, una decisión que ha dado sus frutos.

Desde que tomó las riendas del equipo nacional no sabe lo que es perder, imponiendo un récord de invicto y ubicándose en puestos de clasificación directa en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, faltaba la 'cereza del pastel'. Un proceso que empezó bien, continuó por buen camino y estaba viendo sus frutos, poco a poco, tuvo una razón de 'peso' para celebrar por lo alto: llegaron a la final de la Copa América 2024, con sede en Estados Unidos.

El rival, en busca del anhelado título, es Argentina, campeona del mundo. Pero, independiente del resultado en el juego, la labor del estratega argentino ya es para enmarcar, ilusionando a más de 50 millones de personas con un nuevo título. ¿Es sorpresa? Para algunos, no lo es, en especial para los más cercanos, quienes lo conocen y saben de sus capacidades. Este es el caso de Carlos Mac Allister, exfutbolista de la 'albiceleste' y que fue compañero de Néstor Lorenzo en sus inicios.

"Estamos en presencia de un partido, con unas características buenas. Se van a enfrentar el último campeón del mundo con el mejor equipo o el más vistoso en la Copa América. Creo que la Selección Colombia tiene un mérito grande, con un plantel de jugadores impresionante; además, un entrenador que conozco bien porque fue mi compañero cuando éramos adolescentes y debutábamos en primera división en Argentinos Juniors", contó en entrevista exclusiva con Gol Caracol.

Por eso, verlo donde está, no solo llena de orgullo a los suyos, sino que confirma el excelente concepto en el que lo tenían por sus cualidades. Los elogios no faltan y esta vez no fue la excepción. "Es un profesional extraordinario, un entrenador bárbaro, que va a tener una carrera brillante. Los técnicos, como los jugadores, lo más importante es que tengan los pies en la tierra y Néstor Lorenzo siempre los tiene y eso le dará la posibilidad de ser un gran entrenador, como viene", añadió.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, en rueda de prensa en la Copa América 2024 AFP

Y es que esto no ha sido ninguna casualidad. Carlos Mac Allister, quien es el padre de Alexis Mac Allister, figura actual de la Selección Argentina, también conoce a Lionel Scaloni y otros estrategas de su país que brillan, gracias a un 'maestro en común'. "Hay una camada de entrenadores, como el caso de Néstor Lorenzo, Fernando Batista y el propio Scaloni, que fueron educados por Néstor Pérkerman como entrenador, entonces la mayoría tiene esa tranquilidad", dijo.

"Ya las cuestiones personales son manejos distintos, pero él (Lorenzo) tiene esa tranquilidad, sabe elegir los jugadores, los planteos, no se ponen mal cuando las cosas vienen mal, ni son extremadamente eufóricos o exitistas, cuando están bien o empiezan a ganar. Creo que esa es una característica importante para los jugadores y eso se ha visto en los compromisos que ha afrontado, en los amistosos, la Copa América, las Eliminatorias Sudamericanas, en fin", afirmó para Gol Caracol.

Por último, aplaudió el hecho de que supo ir con calma y entendió cuándo dar el salto. "Se veía que tenía todo y que supo esperar el momento para empezar a dirigir, sin desesperarse, algo que contrasta con los técnicos que llevan poco tiempo de ayudantes y ya se desprenden. Lorenzo no se desesperó, hizo el paso por Perú, que fue muy bueno, y se merece todo esto que le está pasando en la Selección Colombia, va por un buen camino y por algo grande", sentenció en la entrevista.