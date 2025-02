Néyser Villarreal, el goleador del Sudamericano Sub-20 que sigue los consejos de Falcao García

La Selección Colombia tiene al goleador del Sudamericano Sub-20 : Néyser Villarreal. Hasta el momento, ha marcado seis tantos, de los cuales, tres de ellos fueron contra Paraguay, al que vencieron 4-0, por la fecha 1 del hexagonal final. Eso sí, su buen presente no es casualidad, pues, incluso, en su club, Millonarios, ha recibido uno que otro consejo de un histórico del combinado patrio.

El 'artillero' de la 'tricolor' tiene un gran consejero. Y es que en el cuadro 'embajador', comparte plantilla con Radamel Falcao García, máximo goleador del equipo nacional. "La verdad es que sí, 'el Tigre' siempre me da consejos durante los entrenamientos, me habla de una y otra cosa, que qué debo mejorar, entonces lo escucho la verdad", afirmó en entrevista con 'Noticias Caracol'.

Escucha atentamente y sabe que no hay que dejarle nada a la suerte. "Que siga así como voy, que trabaje fuerte porque, algún día, tendré que asumir y resolver", añadió en la corta charla con el periodista y enviado especial, Simón Betancur. Él se divierte y no siente presión. "Me dicen que siga así, que me necesitan como estoy, que no piense en otra cosa y continúe haciendo goles", dijo.

Lo distinguen sus celebraciones y todavía está en la búsqueda de la próxima. "No, la verdad es que aún no he pensado qué más haré, pero después iremos viendo", puntualizó Néyser Villarreal, la gran figura frente a los 'guaraníes'. Por ahora, su sueño es claro y es el de brillar con la selección absoluta. "Es el objetivo de todos y para eso estoy trabajando en el día a día", sentenció.

Nésyer Villarreal, delantero colombiano, festeja uno de sus goles contra Paraguay, en el hexagonal del Sudamericano Sub-20 AFP

Con seis goles, el tumaqueño es el máximo artillero de los dirigidos por César Torres y del campeonato, hasta el momento, y hasta Falcao García ya habla de él. "Con Néyser (Villarreal), la verdad es que hemos compartido en los entrenamientos durante la temporada pasada, aunque no hemos tenido mucho contacto", afirmó en medio de su presentación, tras renovar con Millonarios.

"Es un chico que escucha, que quiere aprender, viene para él un año vital, tiene que esforzarse al máximo para que su potencial explote. Tiene un gran potencial y necesita trabajar muchísimo", dijo Falcao García, en rueda de prensa de la semana pasada. Razón por la que las expectativas en torno a Néyser Villarreal son altas y está cumpliendo, por lo alto, en el Sudamericano Sub-20 2025.