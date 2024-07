Ni James Rodríguez, ni Luis Díaz: ganó Copa América con Colombia y eligió al mejor de hoy

¿Cuál es el más destacado de la Selección Colombia en la Copa América 2024? Seguramente la repuesta a esta pregunta de la mayoría de los aficionados 'cafeteros' y amantes del balompié son James Rodríguez y Luis Díaz; no obstante, un exdefensor central y ganador del certamen de la Conmebol con nuestro país, en el año 2001, eligió a uno completamente diferente y es el que lidera el 'barco', el 'timón', pero desde el banquillo técnico.

Para Andrés Orozco, quien hizo parte del plantel de la 'amarilla' que logró la gloria continental hace ya 23 años, el mejor hoy por hoy en el combinado nacional es el técnico argentino Néstor Lorenzo, quien ha sabido impregnar sus conocimientos al servicio de todos los jugadores y ha logrado crear un grupo, una familia, y que junto a todo su staff, han ido consolidando un estilo de juego.

En charla con Gol Caracol, el actual entrenador de las divisiones menores del Envigado, se refirió a cómo ha visto a la Selección Colombia en la edición número 48 de la Copa América, de sus fortalezas, debilidades y otros aspectos. Por supuesto también tuvo palabras para los defensores centrales de la 'tricolor', posición que conoce a la perfección.

Eligió al mejor de la Selección Colombia

James yLuis Díaz han brillado con la 'amarilla, azul y rojo', al lograr goles y gratas presentaciones en las distintas canchas en la que se juega la Copa, pero para Orozco el 'MVP' es Lorenzo.

"Me siento identificado como colombiano con el 'profe' Lorenzo. Creo que, primero que todo, es persona, une un grupo, que para mí es muy importante. Tiene una idea clara y conoce nuestro estilo, nuestro ambiente y nuestros jugadores. Independientemente de lo que lleva invicto, porque esos números también hay ponerlos en la mesa, Colombia tiene una identidad, un presente y un futuro con el 'profe', en cuanto a equipo y en cuanto a jugadores; me siento más que feliz al tener al 'profe' Lorenzo en el cuerpo técnico y con un staff bastante importante como el que él tiene", sostuvo Orozco en conversación con este portal.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en partido contra Panamá de la Copa América 2024 AFP

¿Fortalezas, debilidades de Colombia en la Copa América?

"La Selección Colombia en esta Copa América la he visto bastante bien, partiendo que es un equipo compacto, equilibrado, agresivo y muy dinámico, que seguramente se ha ido fortalecido con el tiempo porque tiene una combinación de jugadores jóvenes con experiencia, pero se ve muy sólida, como fortalezas, eso. Debilidades, en realidad, no le he visto ninguna hasta ahora, incluso, cuando algún compañero comete errores, que puede ser normal, no se le siente el error como tal. Es una selección muy fuerte que nos lleva a ilusionarnos pensando en lo que pueda pasar de acá hasta el final".

Lo cierto es que la 'amarilla' se juega el pase a la final del certamen contra Uruguay el próximo miércoles 10 de julio, y para el campeón del 2001, el partido frente a la 'celeste' van a competir de igual a igual.

"Uruguay es un equipo más compacto y aguerrido, joven, con una identidad clara y más trabajada, bajo la dirección del profesor Bielsa. Estoy seguro de que podemos hacer un gran partido y vamos a competir de 'tú a tú'", complementó.

La Selección Colombia se enfrentará a Uruguay en las semifinales de Copa América Foto: AFP

Cómo ha visto a la Selección Colombia, los de mejor fútbol...

"En realidad hablar de un futbolista destacado sería injusto, porque pienso que se ha destacado primero que todo el conjunto, en todas las fases del juego, en todas las líneas, y obviamente que ahí en el conjunto, indudablemente jugadores que han sobresalido como tal. Bueno, como Dávinson Sánchez, James Rodríguez, Daniel Muñoz y Jhon Córdoba. Creo que Colombia ha sido un equipo, un conjunto que se ha comportado a la altura de las circunstancias, del compromiso, del torneo, y resaltaría por encima de las individualidades, el conjunto".

La dupla de centrales de la 'tricolor, ¿cómo la percibe?

"Los cuatro centrales que fueron convocados, incluso el que fue descartado, dan garantía a la Selección. Hoy vemos a Dávinson (Sánchez) y Cuesta (Carlos) muy consolidados, pero hay un recambio importante con Yerry (mina), sabiendo que Lucumí (Jhon Jáner) está lesionado. Creo que Colombia, a hoy, es rica en cuanto a esa posición, por la calidad y experiencia de sus centrales y por la seguridad que brindan".

Dávinson Sánchez con la Selección Colombia frente a Brasil. EZRA SHAW/Getty Images via AFP

¿Hay con qué ilusionarse con una posible final?

"No solamente para la final, nos tenemos que ilusionar con lo que pueda ser la segunda corona para nuestro equipo porque tenemos un gran equipo, una gran selección y una gran camada que se merece conseguir cosas importantes y por que no que sea en esta oportunidad".