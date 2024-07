¡De infarto, así está la Copa América 2024 que está próxima a definir a las selecciones finalistas! Argentina vs. Canadá y Uruguay vs. Colombia son los enfrentamientos por lograr el objetivo deportivo. No obstante, además de colgarse la medalla dorada, también los combinados se podrán llevar un jugoso 'botín económico', un dineral por levantar el trofeo el próximo 14 de julio.

Para la edición número 48 de dicho certamen, la Conmebol dispuso un total de 72 millones de dólares y estos se distribuirán de acuerdo a la instancia en la que cada selección llegue. Atención, solo por participar, los planteles se hicieron con dos millones de 'billetes verdes'.

Ahora la pregunta es, ¿cuánto gana la Selección Colombia si queda campeona de la Copa América 2024?

En ese orden de ideas, el premio final de la Conmebol para el gran ganador es de 16 millones de dólares; sin embargo, esta cifra aumentará debido a los bonos obtenidos en fases anteriores. Es decir, por su participación, la 'tricolor' se adjudicó 2 millones de dólares y por haber llegado hasta los cuartos de final sumó dos millones de dólares más.

Selección Colombia celebra llegar a semifinales de Copa América 2024 - Foto: CHRIS CODUTO/AFP

Publicidad

De otro lado, la otra selección finalista recibirá como premio monetario unos 7 millones de dólares, además de los bonus anteriormente citados. Así que el 'dineral' está garantizado tanto para el vencedor como el finalista.

¿Cuánto gana el tercer puesto en la Copa América 2024?

A su vez, para los combinados que disputen el tercer y cuarto lugar habrá ingresos, así como para el que país que se quede con la medalla de bronce se adjudicará unos cinco millones de dólares, mientras que el cuarto ganará un millón menos, es decir, cuatro millones de dólares.

Publicidad

La Selección Colombia buscará llegar a la gran final de la edición 48 de la Copa América. Por ahora, los dirigidos por Néstor Lorenzo marchan invictos y han hecho un gran certamen, lo que ilusiona al pueblo colombiano con un nuevo trofeo, el segundo en este campeonato de la Conmebol.