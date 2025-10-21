Novedades con Linda Caicedo en la Selección Colombia, que montó en Medellín su base

La euforia se apoderó de la concentración de la Selección Colombia Femenina con la llegada de su máxima estrella, Linda Caicedo, en la noche del pasado lunes. La talentosa delantera del Real Madrid se sumó al grupo de jugadoras en Medellín para iniciar la preparación de cara a los cruciales partidos de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, un torneo que marca el camino clasificatorio hacia la Copa Mundial de 2027.

La expectación era alta ante la incorporación de la 'joya' vallecaucana, quien viajó directamente desde España tras cumplir con sus compromisos en la Liga F y la UEFA Champions League Femenina. Caicedo arribó con una sonrisa y la determinación habitual, lista para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico y aportar su desequilibrio y calidad al ataque 'tricolor'.

Su llegada no solo inyecta talento, sino también el impulso de su notable desempeño en la temporada 2025/2026 con el equipo blanco. Hasta la fecha, Linda Caicedo ha disputado 10 partidos entre la Liga F y la Champions League, acumulando 3 goles y 3 asistencias. Este rendimiento subraya su influencia constante en el juego ofensivo del Real Madrid y su excelente momento deportivo.



Su llegada va completando el grupo principal de convocadas, sumando su experiencia internacional y el gran presente que vive en el fútbol europeo. La presencia de Caicedo es vital para un combinado que tiene como objetivo prioritario obtener uno de los cupos directos al Mundial, por lo que su liderazgo y capacidad goleadora serán determinantes en el torneo.

Linda Caicedo en duelo con el PSG, por la Champions League femenina. Foto: AFP.

A su arribo, Linda, con su particular carisma, dio algunas declaraciones al medio oficial de la 'sele', en las que aprovechó para invitar a los colombianos a que las apoyen en el campeonato que va a iniciar: "Bueno, a todos invitarlos, realmente es un día especial para nosotras, estar acá en nuestro país y bueno, con nuestra gente. Espero que nos acompañen, que nos den su apoyo y va a ser un lindo espectáculo".

La Selección Colombia se enfoca ahora en afinar detalles tácticos y físicos para su debut en la Liga de Naciones, donde enfrentará a Perú en el estadio Atanasio Girardot este 24 de octubre, antes de visitar a Ecuador el 28 del mismo mes. La integración de Caicedo no solo es un refuerzo deportivo, sino también un gran impulso anímico para sus compañeras y para la afición que espera ver a su selección brillar en las clasificatorias. Con la estrella del Real Madrid ya instalada, Colombia enciende los motores de la ilusión.