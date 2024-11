Nuevos detalles de la lesión de Juan David Cabal, desconvocado de la Selección Colombia

El martes 12 de noviembre no empezó de la mejor manera para la Selección Colombia . En un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó que "Juan David Cabal, de la Juventus, no podrá continuar en la concentración para los partidos contra Uruguay y Ecuador, correspondientes a las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026".

"Esto se debe a que, durante el entrenamiento, sufrió una lesión en la rodilla que le impide estar apto para enfrentar los compromisos. El entrenador, cuerpo técnico y grupo de jugadores desean una pronta recuperación y su regreso a la actividad deportiva", sentenciaron. Sin embargo, se conocieron más detalles y las noticias no son las mejores en cuanto a la gravedad de la misma.

"No son buenas las noticias porque hay un jugador de la Selección Colombia, Juan David Cabal, que no va a poder estar con el combinado nacional. Pero, más aún, han informado desde Italia que la lesión es de ligamento cruzado. Eso ocurrió en el entrenamiento del pasado lunes (11 de noviembre)", informó Fabio Poveda, periodista de 'Blu Radio' y enviado especial a territorio argentino.

"De esa manera, el jugador de la Juventus no estará ni contra Uruguay ni frente a Ecuador. Él no venía tocado, estaba perfectamente. Ahora, el comunicado de prensa de la Selección Colombia no da esos detalles, sino que solo dicen que sufrió una lesión de rodilla y, por eso, no estará más tiempo en el equipo. Ya hay una evaluación inicial, la cual se reportó al club de origen", añadió.

Juan David Cabal, defensa colombiano de Juventus, en acción de juego en la Serie A de Italia Getty Images

Publicidad

"Lo que me llama la atención es que tengan tan rápido ese diagnóstico en Italia y no Colombia. Además, si es una lesión ligamentaria, de rodilla, se sabe que los estudios no se le pueden hacer de inmediato. Hay que esperar unas horas para que la zona desinflame; entonces si el diagnóstico fue ese, esperar si quizá cambia el panorama", complementó el periodista Juan José Buscalia.

"Habrá que esperar, es verdad, pero el parte inicial que se tiene es ese. Hay que ver si Néstor Lorenzo llama a alguien para reemplazar a Juan David Cabal, que oficia de lateral izquierdo y también como defensa central. Por el momento, hay 24 jugadores, solo faltan Jhon Córdoba y Kevin Castaño, los dos desde Rusia", sentenció Fabio Poveda en su informe desde el hotel de concentración.