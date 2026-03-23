"Santiago Castrillón quería jugar en el extranjero, vivir como Luis Díaz en Europa"

Aún siguen las reacciones relacionadas con la muerte de Santiago Castrillón, jugador de la Sub-20 de Millonarios, quien terminó en la UCI de un hospital en Bogotá después de un incidente en el partido del sábado contra Santa Fe, que lo dejó desvanecido en la propia cancha en Xcoli. Sin embargo y pese a los esfuerzos de los médicos, el santandereano finalmente dejó de existir hace unas horas.

En 'Noticias Caracol', de este lunes, hablaron con varios de los familiares del joven futbolista, que viajaron desde Bucaramanga a la capital de la República para estar presentes y arreglar detalles para las honras fúnebres.

Nidia Gomez, su mamá, afirmó que "en Bucaramanga fue donde comenzó todo, las alegrías y el sueño de ser jugador profesional. Siempre le dije; 'cuando vayas a debutar, voy a estar ahí y te voy a decir lo logramos'. Pero no se pudo".

Santiago Castrillón, futbolista de Millonarios Sub-20 - Foto: Millonarios Oficial

El que más conmovido se mostró fue Luis, su padre, quien agregó en medio de lágrimas que "ya, a lo último, no nos importaba su carrera de futbolista, ya se trataba de la vida, le pedí a mi Dios que lo levantara. Él estaba jugando, recibe un balonazo en el pecho, preciso en el corazón, y se desplomó. Su corazoncito dejó de funcionar".



Para Santiago todo fue una lucha, desde sus inicios en Guayos FC, el equipo de la Liga de Santander, en el que se inició siendo niño, hasta pasar por Águilas y al final destacarse para ser llamado por Millonarios, en donde estuvo desde el año 2021 y hasta el sábado pasado, día de la fatalidad.

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Los sacrificios estuvieron a la orden del día. Rubén Darío Gómez, su abuelo, contó que "como económicamente no teníamos para comprarle unos guayos, se le pedían prestados o donde se vendieran de segunda. Así nos tocó con él".

'Castri', como lo conocían sus más cercanos, hablaba con frecuencias con sus familiares y dejaba en evidencia lo que quería en su camino en el fútbol, tal como lo relató su tía Gabriela Gomez,quien aseguró que "su mayor sueño era ser convocado en la Selección Colombia de mayores e irse a vivir en el exterior, como los jugadores que uno ve en la televisión como Luis Díaz y otros más".

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Para finalizar con las declaraciones sobre Santiago Castrillón, también dijo presente su abuela Nancy Rodriguez, quien contó que "yo llegaba de trabajar y me iba con ellos a jugar en el barrio, empezó a jugar sus primeros campeonatos, lo llamaban siempre los profes. Primero estuvo en el club de la 'Pulga' Pinzón y fue ascendiendo, hasta llegar a Millonarios".

Este lunes se han manifestado figuras de los 'embajadores' como Falcao García y Leonardo Castro y entes como la Dimayor, Federación Colombiana de Fútbol, Acolfutpro, Santa Fe y también los hinchas de los capitalinos, que dejaron cientos de mensajes en las redes sociales.