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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Santiago Castrillón quería jugar en el extranjero, vivir como Luis Díaz en Europa"

"Santiago Castrillón quería jugar en el extranjero, vivir como Luis Díaz en Europa"

Tanto en Bogotá, con en Bucaramanga, entregaron sus testimonios familiares de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios que murió el domingo pasado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Luis Castrillón, papá de Santiago Castrillón.
Luis Castrillón, papá de Santiago Castrillón.
Caracol TV.

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