Mundialista con Selección Colombia pide trabajo de equipo, más allá de James Rodríguez y Luis Díaz

El Mundial de 2026 está a la vista y la Selección Colombia todavía no ha conseguido el tiquete para participar y frenar la sequía de ocho años sin una cita orbital. Argentina será el rival a vencer, en un estadio Monumental de Buenos Aires que estará abarrotados de aficionados. Los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen la misión lograr un buen resultado y recuperar los dos puntos que se escaparon en Barranquilla contra Perú.

La 'tricolor' acumula cinco partidos sin ganar y no llega en su mejor momento, sin embargo, Bernardo Redín, mundialista de Italia 1990, le contó a Gol Caracol la fórmula para retomar el rumbo y volver a mostrar el nivel que los llevó a la final de la Copa América 2024.

Redín es recordado por jugar 32 partidos con la Selección Colombia, en los cuales anotó tres goles y dio dos asistencias. Dos de sus anotaciones fueron en la Copa del Mundo de 1990, siendo el más reconocido el que le marcó a Emiratos Árabes Unidos, ya que el combinado nacional volvió anotar en una cita orbital después de 28 años de ausencia (Chile 1962).

Bernardo Redín con la Selección Colombia. FCF.

¿Cómo levantar al equipo anímicamente, tras esta mala racha?

"Esta selección debe tener memoria, ¿no? Hizo una gran Copa América, venía haciendo una gran Eliminatoria, ha tenido un bache largo de resultados, de rendimiento… pero yo creo que tenemos una buena selección. Es recobrar la memoria. Es un partido contra el campeón del mundo, el campeón de América, y eso nos va a motivar también. No es que se deba escoger partidos, pero cuando venís en esas rachas, ¿qué más motivante que jugar contra los que en este momento son los mejores? Y más cuando nosotros tenemos grandes jugadores. Pienso que Colombia va a ir recuperando su nivel por la calidad de futbolistas que tenemos y porque Colombia ya lo ha demostrado. Es retomar la memoria."

¿La fórmula para vencer a Argentina?

"Lo más importante es que Colombia se libere, que juegue bien, que disfrute el juego. En una buena cancha, en una buena plaza, es mano a mano. Hay que sacarse la presión de que hay que ganar. Lo primero es que Colombia tiene para jugar bien. Nos han dado alegrías a todo el país."

¿Qué piensa del regreso de Luis Díaz?

"Luis Díaz ha sido importante. La situación hace mucho rato es que es muy importante para la Selección, inclusive en su club. Pero no podemos ser dependientes de Lucho. No podemos cargarle todo a Lucho, porque pienso que Lucho, teniendo el complemento de los demás compañeros, puede brillar. Él lo hace. Entonces, es un conjunto. No es pensar en un solo jugador, es el conjunto y el plan de juego que decida el entrenador."

¿James Rodríguez será la ficha clave contra Argentina?

"No podemos nosotros ahora venir a descubrir lo que nos puede dar James, con todo lo que ya nos ha dado. Esperemos que esté bien rodeado, que le ayudemos a disfrutar el juego a él, y que él nos dé todo lo que sabe. Que vuelvan a retomar el nivel, y vamos a hacer un buen juego."