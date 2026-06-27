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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Partidos EN VIVO HOY 27 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 27 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY sábado 27 de junio, con acción en los grupos J, K y L del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda nada de los juegos de la Copa del Mundo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Selección Colombia
Selección Colombia
Fotografía de: AFP

Este sábado 27 de junio, el calendario del Mundial 2026 muestra acción en los grupos J, K y L; con el encuentro entre la Selección Colombia y Portugal como el principal atractivo.

Este compromiso lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 27 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, sábado 27 de junio del 2026:

HoraPartidoCanal de transmisión
4:00 pmPanamá vs. InglaterraDGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video
4:00 pmCroacia vs. GhanaDGO, DSports 2, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
6:30 pmR.D. Congo vs. UzbekistánDGO, DSports+, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
6:30 pmColombia vs. PortugalCaracol TV, Gol Caracol, www.golcaracol.com y DITU
9:00 pmJordania vs. ArgentinaDGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video, Disney+ Premium
9:00 pmArgelia vs. AustriaDGO, DSports 2, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
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