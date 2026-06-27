Partidos EN VIVO HOY 27 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado 27 de junio, el calendario del Mundial 2026 muestra acción en los grupos J, K y L; con el encuentro entre la Selección Colombia y Portugal como el principal atractivo.
Este compromiso lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 27 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, sábado 27 de junio del 2026:
|Hora
|Partido
|Canal de transmisión
|4:00 pm
|Panamá vs. Inglaterra
|DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video
|4:00 pm
|Croacia vs. Ghana
|DGO, DSports 2, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
|6:30 pm
|R.D. Congo vs. Uzbekistán
|DGO, DSports+, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
|6:30 pm
|Colombia vs. Portugal
|Caracol TV, Gol Caracol, www.golcaracol.com y DITU
|9:00 pm
|Jordania vs. Argentina
|DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video, Disney+ Premium
|9:00 pm
|Argelia vs. Austria
|DGO, DSports 2, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
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