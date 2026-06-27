Partidos EN VIVO HOY 27 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado 27 de junio, el calendario del Mundial 2026 muestra acción en los grupos J, K y L; con el encuentro entre la Selección Colombia y Portugal como el principal atractivo.

Este compromiso lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 27 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, sábado 27 de junio del 2026: