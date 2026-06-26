Así es el árbitro designado para Colombia vs. Portugal; "es equitativo y no le hace caso al VAR"

Este sábado 27 de junio, la Selección Colombia enfrentará a Portugal por el duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo K, en el Mundial 2026. Y previo al encuentro, la FIFA delegó a Alireza Faghani como él árbitro principal del encuentro.

Es por eso que en ‘Gol Caracol’ hablamos con dos analistas, para que den un concepto real del juez central, que llevará las riendas del compromiso, este sábado.

“Del árbitro Alireza Faghani, tenemos que decir que es un árbitro de mucha experiencia; lleva cuatro mundiales con este. En el Mundial de Rusia, su segundo certamen de este tipo, estuvo en la definición del tercer puesto; él es un árbitro que los instructores FIFA le tienen mucha confianza”, indicó de entrada el exárbitro Wilmer Barahona, quien ve en el nacionalizado australiano una cuota de garantía.

Alireza Faghani, árbitro iraní, fue designado para dirigir el duelo entre la Selección Colombia 🇨🇴 y Portugal 🇵🇹 por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026 ⚽ ¿Qué tal les parece? 🧐 ¡Los leemos 👀! #Fútbol2026 #SiempreFutbol 🤩 ⚽ pic.twitter.com/57DghGLQR8 — Gol Caracol (@GolCaracol) June 25, 2026

Además, dejó claro que podría pitar la final de este certamen mundialista, debido a su gran experiencia en este tipo de certámenes: “Es muy reconocido por su personalidad firme, además, tiene muy buena condición física y tiene un criterio disciplinario constante; es un árbitro equitativo, si saca una amarilla aquí por juego brusco al equipo A, también le saca por juego brusco al equipo B. Es considerado uno de los árbitros más experimentados y respetados del fútbol.



“Alireza Faghani es el árbitro que no se les haga extraño que dirija la final de esta Copa del Mundo. Lo único que le falta es dirigir la final de la Copa del Mundo; es un árbitro con una personalidad fuerte. Muy buena ubicación y dialoga cuando debe hacerlo con los jugadores y cuando no, utiliza las tarjetas. Para mí es uno de los mejores árbitros del mundo”, agregó Barahona, en charla con ‘Gol Caracol’.

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“Es el único que ha desautarizado la tecnología”

En ‘Gol Caracol’ también contactamos a José Borda, quien amplió el concepto del árbitro central, quien es de los pocos que ha obviado el VAR; pero de manera acertada.

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“Incluso, este árbitro no le hizo caso al VAR; es el único que ha desautorizado la tecnología. Simplemente fue, reviso y dijo no muchas gracias. A Colombia le puede servir el árbitro porque, si el partido se llega a poner rudo con entradas fuertes; él sabe cómo cortar eso, tiene muy buena lectura y comprensión del juego”, indicó de entrada el analista arbitral.

Sumado a eso y, poniendo de ejemplo varias jugadas en las que haya un supuesto de que la ‘tricolor’ sufra en defensa, mientras alguien esté en el piso pidiendo asistencias, así como sucedió en el empate entre Colombia y Argentina por Eliminatorias, en el estadio Monumental.

#GolCaracol #Exclusivo | La Selección Colombia vivió un 'picante' partido con Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas y Jhon Janer Lucumí respondió a las polémicas declaraciones de 'Cuti' Romero'.



"Nunca encontró a Luis Díaz, no lo vio en todo el juego", dijo el… pic.twitter.com/UY36rGqjzi — Gol Caracol (@GolCaracol) June 13, 2025

“Es un árbitro que valora muy bien los contactos, valora muy bien las faltas; no creo que se deje engañar muy fácilmente ni de los portugueses, ni de los colombianos. En ese aspecto es muy estricto el árbitro, si ve que un jugador colombiano o un portugués lo trata de engañar, él toma el correctivo disciplinario para que los demás aprendan y no se voten. Este no es de esos árbitros que dejan pegar. Es un árbitro que ya ha dirigido muchos partidos en los mundiales con este tipo de partidos”, sentenció José Borda.