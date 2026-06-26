Daniel Muñoz, figura en el Mundial 2026, en los ojos de su hermana; "nunca olvidaré ese gol"

Daniel Muñoz es el goleador de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Y es que de los cuatro tantos que lleva 'la tricolor', el lateral derecho se ha reportado en dos oportunidades: una contra Uzbekistán y otra frente a República Democrática del Congo. Razón por la que su nombre está en boca de millones, siendo una de los puntos más altos del equipo y el torneo en general.

Sin embargo, llegar hasta acá no ha sido fácil. Camila Muñoz, hermana del jugador del Crystal Palace, habló con Gol Caracol y no solo dejó ver lo importante que es él en su vida, sino que expresó el orgullo que siente al verlo donde está, ya que es consciente de que han tenido que remar fuerte y contra la corriente, superando varias adversidades a lo largo de los años.

¿Cómo vivió el hecho de que Daniel fuera convocado al Mundial?

"Para mí fue un momento de muchísima felicidad y orgullo saber que todo el esfuerzo, los sacrificios y los años de trabajo, finalmente lo llevaron a cumplir ese sueño. Fue muy emocionante para toda la familia, la verdad".

¿Qué recuerdo se le vino a la cabeza con esa noticia?

"Yo recordé todo el camino que recorrió desde niño, los entrenamientos, las dificultades, los momentos en los que tuvo que levantarse después de los golpes, de las caídas. Pensé en que nunca dejó de creer y en que esa perseverancia ahí tiene su recompensa".



¿Qué le dijo a Daniel al saber que jugaría su primer Mundial?

"Lo felicité, le dije que disfrutara cada segundo porque se lo había ganado, porque se lo merecía con todo el trabajo. Y también le recordé que toda la familia estaba orgullosa de él y que íbamos a estar apoyándole en cada partido y que siempre de la mano de Dios".

Daniel Muñoz celebra su gol contra República Democrática del Congo en el Mundial 2026 Colprensa

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¿De qué manera palpitó el debut mundialista de su hermano?

"No, pues fue imposible no emocionarme, verlo representar al país en un escenario tan importante como lo es el Mundial. Me llenó de demasiado, demasiado orgullo. Fueron lágrimas de felicidad porque conocía todo lo que había luchado para llegar hasta ese momento".

¿Cómo fue celebrar ese gol contra Uzbekistán?

"Con muchísima emoción. Yo grité el gol, abracé a mi marido, a mis hijos, a todo el mundo que estaba ahí, lloré, brinqué. Yo sentí una felicidad inmensa y fue uno de esos momentos que la verdad jamás, jamás en mi vida voy a olvidar".

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¿Y el tanto frente a República Democrática del Congo?

"Lo viví con la misma alegría, incluso hasta con más emoción, porque verlo seguir aportándole al equipo demuestra el gran momento que está viviendo. Cada gol se siente como un premio al esfuerzo. Volví grité, lloré, brinqué, y más porque yo sabía que desde un principio él llegó con ese arranque de hacer gol, y yo sabía que iba a llegar y lo iba a meter".

¿Qué le dijo Daniel sobre esos goles?

"Lo felicité y me dijo que muchas gracias, hermana, y que todo el equipo le salga para Dios y que estaba muy feliz".

Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia, celebra su gol en el Mundial 2026 AFP

¿Qué le ha dicho Daniel, tras estos días de Mundial?

"No he hablado mucho con él y lo respeto porque él, desde que está en concentración, le mete súper duro y no está como muy pendiente del celular".

¿Qué sienta al ver hasta donde ha llegado su hermano?

"Siento mucho orgullo. Más allá del futbolista, admiro la persona que es, su disciplina, su humildad y la forma en la que nunca dejó de luchar por sus sueños. Eso es lo que admiro de él".

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¿Qué significa Daniel en su vida?

"Es un ejemplo de perseverancia, de dedicación, es un hermano al que amo profundamente y alguien que me inspira todos los días con su manera de enfrentar los retos y de trabajar por lo que ama. Y más allá de lo que me inspira a mí, es lo que él inspira para mis hijos".