Tabla de posiciones del grupo G del Mundial 2026, tras Nueva Zelada 1-5 Bélgica y Egipto 1-1 Irán

Bélgica entró en dieciseisavos de final como primera del grupo G, con Egipto como segunda y que jugará en esa ronda con Australia, mientras que Irán espera los resultados de este sábado para comprobar si le alcanza o no con tres puntos estar entre las ocho mejores terceras del Mundial.

El conjunto belga, primero con cinco puntos, goleó por 1-5 a Nueva Zelanda y aún aguarda rival de un tercero, con varias posibilidades (Corea del Sur, Ecuador, Senegal y Argelia), a la espera del desenlace de los restantes grupos. Su partido está fijado para el 1 de julio en Seattle.

Egipto, como segunda del G, con los mismos 5 enteros, se medirá con Australia el 3 de julio en Dallas.

Irán acabó tercera, con tres unidades, y quedó a la espera si le valen para acceder a la próxima fase del torneo.



Acción de juego en el duelo entre Egipto vs. Irán, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

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Tabla de posiciones del grupo G del Mundial 2026

1. Bélgica - 5 pts. (+4)

2. Egipto - 5 pts. (+2)

3. Irán - 3 pts. (0)

4. Nueva Zelanda - 1 pts. (-6)