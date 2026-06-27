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Gol Caracol  / Tabla de posiciones del grupo G del Mundial 2026, tras Nueva Zelada 1-5 Bélgica y Egipto 1-1 Irán

Tabla de posiciones del grupo G del Mundial 2026, tras Nueva Zelada 1-5 Bélgica y Egipto 1-1 Irán

Apasionante definición de esta zona del Mundial 2026, que vivió momentos de tensión hasta el último momento por un gol que generó polémica.

Por: EFE
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Bélgica clasificó como primera en su grupo del Mundial 2026
Bélgica clasificó como primera en su grupo del Mundial 2026
AFP

Bélgica entró en dieciseisavos de final como primera del grupo G, con Egipto como segunda y que jugará en esa ronda con Australia, mientras que Irán espera los resultados de este sábado para comprobar si le alcanza o no con tres puntos estar entre las ocho mejores terceras del Mundial.

El conjunto belga, primero con cinco puntos, goleó por 1-5 a Nueva Zelanda y aún aguarda rival de un tercero, con varias posibilidades (Corea del Sur, Ecuador, Senegal y Argelia), a la espera del desenlace de los restantes grupos. Su partido está fijado para el 1 de julio en Seattle.

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Egipto, como segunda del G, con los mismos 5 enteros, se medirá con Australia el 3 de julio en Dallas.

Irán acabó tercera, con tres unidades, y quedó a la espera si le valen para acceder a la próxima fase del torneo.

Acción de juego en el duelo entre Egipto vs. Irán, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Egipto vs. Irán, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

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Tabla de posiciones del grupo G del Mundial 2026

1. Bélgica - 5 pts. (+4)
2. Egipto - 5 pts. (+2)
3. Irán - 3 pts. (0)
4. Nueva Zelanda - 1 pts. (-6)

Acción de juego en el duelo entre Egipto vs. Irán, por el Mundial 2026.
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