Gol Caracol  / Selección Colombia  / Partidos EN VIVO HOY 9 de septiembre del 2025: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 9 de septiembre del 2025: horarios y programación por TV

Estos son los horarios de los partidos de fútbol EN VIVO para HOY martes 9 de septiembre del 2025. ¡Agéndese con la Selección Colombia!

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 04:30 a. m.
james Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, jugadores de la Selección Colombia.
Getty