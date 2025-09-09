Partidos EN VIVO HOY 9 de septiembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Este martes la Selección Colombia vuelve a la acción en las Eliminatorias Sudamericanas, enfrentando a Venezuela, por la última jornada, que está de 'infarto'.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY martes 9 de septiembre del 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Nueva Zelanda vs. Australia
|2:00 am l Amistoso - FIFA+
|Namibia vs. Santo Tomé
|8:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Kenia vs. Seychelles
|8:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Tanzania vs. Niger
|8:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Sierra Leona vs. Etiopía
|8:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Zimbabue vs. Ruanda
|8:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Armenia vs. República de Irlanda
|11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Cabo Verde vs. Camerún
|11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Burkina Faso vs. Egipto
|11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Azerbaiyán vs. Ucrania
|11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium,ESPN,Disney+ Estándar
|R.D. Congo vs. Senegal
|11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Sudáfrica vs. Nigeria
|11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Estonia vs. Andorra
|11:00 am l Amistoso - Disney+ Premium
|Togo vs. Sudán
|11:00 am l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Francia vs. Islandia
|1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Bosnia vs. Austria
|1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Noruega vs. Moldavia
|1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Albania vs. Letonia
|1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Hungría vs. Portugal
|1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Serbia vs. Inglaterra
|1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium,ESPN,Disney+ Estándar
|Gales vs. Canadá
|1:45 pm l Amistoso - Disney+ Premium
|Chipre vs. Rumanía
|1:45 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Benin vs. Lesoto
|2:00 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Gambia vs. Burundi
|2:00 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Mauritania vs. Sudán del Sur
|2:00 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Malta vs. San Marino
|2:00 pm l Amistoso - Disney+ Premium
|Angola vs. Mauricio
|2:00 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - FIFA+
|Gabón vs. Costa de Marfil
|2:00 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Ecuador vs. Argentina
|6:00 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Sudamericanas - ditu y Gol Caracol YouTube
|Perú vs. Paraguay
|6:30 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Sudamericanas - ditu
|Chile vs. Uruguay
|6:30 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Sudamericanas - ditu
|Bolivia vs. Brasil
|6:30 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Sudamericanas - ditu
|Venezuela vs. Colombia
|6:30 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Sudamericanas - ditu, Gol Caracol YouTube, Caracol TV
|Jamaica vs. Trinidad y Tobago
|7:00 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CONCACAF - CONCACAF YouTube,CONCACAF GO
|Santa Fe vs. Alianza
|8:30 pm l Copa BetPlay DIMAYOR - Win Sports TV You Tube
|Honduras vs. Nicaragua
|9:00 pm l FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CONCACAF - CONCACAF YouTube,CONCACAF GO