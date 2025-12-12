Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora juega HOY Junior vs. Tolima por la final de ida de la Liga BetPlay II-2025

A qué hora juega HOY Junior vs. Tolima por la final de ida de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Metropolitano vibrará este viernes con el primer capítulo de la final de la Liga BetPlay II-2025 entre Junior vs. Tolima. ¡No se lo pierda y prográmese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Junior y Tolima se enfrentan este viernes por la ida de la final de la Liga BetPlay II-2025.
Junior y Tolima se enfrentan este viernes por la ida de la final de la Liga BetPlay II-2025.
Fotos: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad