A qué hora juega HOY Junior vs. Tolima por la final de ida de la Liga BetPlay II-2025

¡Llegó la hora de la verdad! Barranquilla será testigo de una nueva definición de su equipo amado: Junior, que este viernes recibe en el Metropolitano al Deportes Tolima, por la ida de la final de la Liga BetPlay II-2025. El 'tiburón' apelará a su fútbol y al aliento de su hinchada para tratar de dar el 'primer golpe', en pro de lograr la estrella de fin de año.

Por el lado del 'vinotinto y oro', le apostará al gran momento de Adrián Parra quien brilló en los cuadrangulares semifinales: anotó tres de los cinco tantos. Los dirigidos por Lucas González no le temen al 'rojiblanco'.

Junior vs. Tolima por el juego de ida de la final de la Liga BetPlay Colprensa

¿Favoritismo de Junior?

"Por supuesto. Los equipos de fútbol se hacen con presupuesto, en este caso Junior tiene un presupuesto superior a nosotros ( Tolima ), seguramente hay jugadores que ellos fichan y que nosotros quisiéramos fichar y que se salen del presupuesto nuestro. Simplemente, por sentido común, ellos tendrían más responsabilidad de ganar y de ser favoritos. Afortunadamente, porque sino el fútbol no sería tan bonito como es, cuando un equipo juga bien al futbol y reconoce como comportarse en equipo puede contrarrestar y superar a equipos con presupuesto mayores", esas fueron las palabras de Lucas González, entrenador de los 'pijaos' en la rueda de prensa previa al juego en el 'Metro'.