Benfica apelará al mejor momento de Richard Ríos, en nueva jornada en Liga de Portugal

El Benfica se medirá este domingo al Moreirense en la 14ª jornada de la Liga de Portugal en el mejor momento del colombiano Richard Ríos, decisivo en los últimos partidos del equipo dirigido por José Mourinho.

El pasado fin de semana, Ríos fue elegido el mejor jugador en el derbi contra el Sporting de Lisboa (1-1), y el miércoles volvió a recibir ese reconocimiento tras contribuir con un gol y una asistencia a la victoria de las 'águilas' contra el Nápoles (2-0) en la sexta jornada de la fase de liguilla de la Champions League.

Con el internacional 'cafetero' en racha, el tercer clasificado Benfica se enfrentará a domicilio al séptimo, el Moreirense, donde no podrá contar con el argentino Gianluca Prestianni por estar sancionado.



Richard Ríos, jugador colombiano que milita en Benfica. X de @SLBenfica

Antes, el sábado, el segundo en la clasificación, el Sporting de Lisboa, del también colombiano Luis Javier Suárez, recibirá al colista AVS, donde militan su compatriota, el defensa Cristian Devenish, y el central español Jaume Grau para intentar acercarse al líder, el Porto.

Los 'dragones', entrenados por Francesco Farioli, se descolgaron la pasada jornada en lo más alto de la tabla de sus rivales al aumentar su ventaja hasta cinco puntos, después de derrotar al Tondela por 0-2, con tantos del español Samu Aghehowa y el brasileño William Gomes, y de que su inmediato perseguidor, el Sporting, empatara ante el Benfica (1-1).

El Porto sigue invicto en la Liga de Portugal y el lunes se batirá contra el Estrela da Amadora, que es 13º y donde juega el delantero canario Alan Godoy, cedido por el FC Barcelona.



Partidos de la decimocuarta jornada de la Liga de Portugal:

Sábado 13 de diciembre



Casa Pia vs. Gil Vicente.

Nacional vs. Tondela.

Rio Ave vs. Vitória de Guimarães.

Sporting Lisboa vs. AVS.

Domingo 14 de diciembre



Famalicão vs. Estoril.

Moreirense vs. Benfica.

Arouca vs. Alverca.



Lunes 15 de diciembre

