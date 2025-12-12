Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Benfica apelará al mejor momento de Richard Ríos, en nueva jornada en Liga de Portugal

Benfica apelará al mejor momento de Richard Ríos, en nueva jornada en Liga de Portugal

Las 'águilas' son terceras en la clasificación de la Liga lusitana, y este domingo visitarán al Moreirense con el propósito de los tres puntos. Richard Ríos confía en seguir con sus buenas actuaciones.

Por: EFE
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Richard Ríos en la formación titular del Benfica contra Nápoles en la Champions League.
Richard Ríos en la formación titular del Benfica contra Nápoles en la Champions League.
X de @SLBenfica

Publicidad

Publicidad

Publicidad