Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Excampeón del mundo con Selección España se liberó de problema con la justicia, qué respiro

Excampeón del mundo con Selección España se liberó de problema con la justicia, qué respiro

La justicia peruana le había abierto un expediente después de que una organizadora de eventos captara inversiones de hasta 600.000 dólares para proyectos que no se concretaron.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Andrés Iniesta en la celebración del título de España en el Mundial 2010.
Andrés Iniesta en la celebración del título de España en el Mundial 2010.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad