Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "La cirugía de rodilla de Daniel Muñoz llega en el peor momento para Crystal Palace"; ya lo extrañan

"La cirugía de rodilla de Daniel Muñoz llega en el peor momento para Crystal Palace"; ya lo extrañan

La baja de Daniel Muñoz en Crystal Palace ha sido tema de conversación en Inglaterra y más porque a las 'águilas' se le viene un mes cargado de compromisos importantes.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Daniel Muñoz, lateral colombiano del Crystal Palace.
Daniel Muñoz, lateral colombiano del Crystal Palace.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad