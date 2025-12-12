"La cirugía de rodilla de Daniel Muñoz llega en el peor momento para Crystal Palace"; ya lo extrañan

La intervención quirúrgica de Daniel Muñoz ha sido tema de conversación en Inglaterra, al punto que en los principales diarios de aquella nación le han dedicado apartados, sosteniendo que la misma "no habría podido llegar en peor momento para el Crystal Palace", que enfrenta un mes complicado en las tres competiciones que enfrenta.

El lateral antioqueño es pieza clave en el esquema titular de Oliver Glasner, y si bien el técnico austriaco al servicio de las 'águilas', precisó que buscará la mejor alternativa para cubrir su ausencia; en los tabloides en el Reino Unido avisan que en el elenco del sur de Londres lo extrañarán.

Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace y de la Selección Colombia. Getty

Así fue como en las últimas horas se leyó en el diario 'The Guardian' que "la noticia de que Daniel Muñoz necesita una cirugía de rodilla no podría haber llegado en peor momento para el Crystal Palace, dado que se encuentran en medio de un mes con ocho partidos en tres competiciones. El defensa colombiano es tan fundamental para el sistema de Oliver Glasner que no se había perdido un partido hasta la victoria del fin de semana pasado contra el Fulham, cuando el veterano Nathaniel Clyne, quien debutó con el Palace en 2008, lo sustituyó".



En el reconocido medio británico sostienen que Clyne no tendría el despliegue, energía y versatilidad que proporciona Muñoz por la banda, teniendo en cuenta que se viene un crucial compromiso en la Premier frente al Manchester City. El exAtlético Nacional ha tenido excelentes presentaciones frente a los 'ciudadanos', incluso le ha marcado gol.

Publicidad

"El jugador de 34 años (Nathaniel Clyne) puede que no tenga la misma energía que Muñoz, pero proporciona una sólida base defensiva y eso podría ser crucial para el encuentro del domingo contra el Manchester City. Pep Guardiola nunca ha perdido en Selhurst Park, pero estará alerta ante la amenaza del Palace después del emocionante empate 2-2 de la temporada pasada, incluso sin Muñoz, quien abrió el marcador hace casi exactamente un año", terminaron por precisar.

En el primer reto que tuvo Crystal Palace tras conocer la cirugía de rodilla de Daniel Muñoz fue contra Shelbourne Football Club por la Conference League, rival al que vencieron 0-3. En dicho cotejo, Glasner utilizó una defensa de tres, pero ante los del Manchester City se esperaría otra disposición táctica, teniendo en cuenta que es un rival de mayor envergadura.



¿Cuándo es Crystal Palace vs. Manchester City por la Premier League?

Este compromiso está pactado para este domingo 14 de diciembre en el Selhurst Park Stadium, a partir de las 9:00 de la mañana, en horario de Colombia.