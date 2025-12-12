Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Patrón de Benfica, a la defensa de Richard Ríos; se rindió a sus pies y mandó un sablazo

Patrón de Benfica, a la defensa de Richard Ríos; se rindió a sus pies y mandó un sablazo

El colombiano pasó de ser criticado, a ser unas de las figuras del Benfica en los últimos compromisos. El mandamás de las 'águilas' le dio un 'espaldarazo' a Richard Ríos.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Richard Ríos vive un gran presente con Benfica.
Richard Ríos vive un gran presente con Benfica.
X de @SLBenfica

Publicidad

Publicidad

Publicidad