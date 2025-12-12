Patrón de Benfica, a la defensa de Richard Ríos; se rindió a sus pies y mandó un sablazo

Hace unos meses, Richard Ríos era criticado duramente porque su fútbol no era el mejor en pro del Benfica, teniendo en cuenta la inversión que hizo el club portugués para ficharlo desde el Palmeiras. Pero en los últimos días esa situación ha cambiado para el colombiano, que ha pasado a ser importante en las 'águilas' con goles y actuaciones, como la más reciente ante el Nápoles en la Champions League, siendo el 'MVP' del duelo.

José Mourinho, DT del rojo de Lisboa, siempre ha confiado en el talento del oriundo de Vegachí y lo ha defendido a 'capa y espada' en cada intervención con la prensa. No obstante, ahora le salió un nuevo espaldarazo para Ríos Montoya, del 'patrón', del mandamás en Benfica: Rui Costa.

El presidente de los 'encarnados' habló de los resultados del club, de José Mourinho, pero tuvo palabras certeras para el deportista colombiano, al que calificó de ejemplo. Se rindió a sus pies.

Richard Ríos en medio del Benfica vs. Nápoles por la Champions League. AFP

"El Benfica está recibiendo fuertes críticas. Es normal en el país: el Benfica está en las noticias, tiene que vender, tiene que ser todo eso. Naturalmente, ha habido muchas injusticias con los jugadores del Benfica; hay muy poca paciencia para adaptarse al tamaño del club y a la liga portuguesa", dijo Costa, al ser consultado por la actualidad del equipo.



Y al ser preguntado por el rendimiento de Richard Ríos, el exjugador de la Selección de Portugal complementó. "En los últimos partidos, algunos jugadores han reaccionado a lo que se ha dicho. Richard Ríos es uno de los mejores ejemplos, fue el mejor en el campo contra Sporting y Nápoles. Y aquí, hace un mes o dos, parecía que había sido un fracaso rotundo. Un jugador de la talla".

Depois da vitória contra o Nápoles, José Mourinho disse que «é muito fácil bater no Benfica».



Confrontado com estas palavras, Rui Costa concordou e aproveitou para elogiar as recentes exibições de Richard Ríos, um dos jogadores que, no seu entender, foi muito criticado. 🦅🔴 pic.twitter.com/zZUUg1buTu — A BOLA (@abolapt) December 12, 2025

Ríos, el 'MVP' en Benfica vs. Nápoles por Champions League

"Sigo creciendo con mis compañeros, el equipo que siempre me acompaña, pero aún tengo mucho que aportar. Sé lo que puedo dar, a dónde puedo llegar; este no es mi límite. Sé que puedo dar mucho más y no descansaré hasta conseguirlo. En el último partido - empate contra el Sporting en Liga - dije que prefería los tres puntos al premio individual; ahora que han llegado el premio individual y los tres puntos, estoy contento", expresó el exPalmeiras a la prensa portuguesa luego de su brillante actuación contra los napolitanos en el máximo torneo de clubes de Europa.