“Payaso”, así tildan a James Rodríguez después de careo con Lionel Messi, lo confrontaron

El cruce de palabras entre los capitanes de Argentina y Colombia, Lionel Messi y James Rodríguez, sigue dejando trascendencia en el cono sur y los medios han apoyado la actitud de la 'Pulga' contra el cucuteño, quien le reclamó por unas declaraciones que dio el talentoso volante 'cafetero' hace algunos meses.

Aunque se taparon la boca ambos, las cámaras alcanzaron a captar algunos fragmentos de la discusión en la cancha del estadio Monumental, en Buenos Aires, en especial cuando Messi le dice: "Estuviste hablando mucho después de la Copa América, vos dijiste que nos habían ayudado en la final. Hablas mucho".

Con notable molestia el astro argentino le hizo el reclamo a James Rodríguez, quien se mostró sorprendido ante lo que le decía el '10' argentino, y hasta negó que fueran así sus polémicas declaraciones, que causaron molestia en las huestes de la albiceleste.

Este miércoles, horas después del partido, el medio argentino 'Olé' a través de sus redes sociales decidió darle más 'bombo' al tema y puso dos imágenes, la primera con la palabra del '10' colombiano diciendo que "yo no he dicho nada", y luego recordando su entrevista con Edu Aguirre en la que señaló que hubo ayudas arbitrales en la final de la Copa América 2024.

“Hicimos una excelente Copa América. Por cosas externas no hemos podido quedar campeones… El árbitro influyó mucho, no nos han pitado penales", rememoraron sobre la declaración de James Rodríguez analizando el partido definitivo en el certamen internacional de la Conmebol en 2024, que perdió la 'tricolor' 1-0 con un gol en el tiempo extra de Lautaro Martínez.

Pero lo que causó sorpresa es que un medio de comunicación como el citado anteriormente catalogara a James Rodríguez como un "payaso", ya que fueron los emoticones con los que acompañaron la publicación en sus redes sociales, sin poner más palabras.

Eso sí, al propio James Rodríguez le preguntaron por su discusión con Lionel Messi en el Argentina 1-1 Colombia por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, pero se mostró tranquilo y hasta sonriente cuando le tocaron el tema y decidió dejarlo ahí.

"Lo que pasa en el campo se queda en el campo, nunca lo voy a contar", declaró el '10' y capitán de la 'tricolor' en la zona mixta del estadio Monumental de Buenos Aires, quitándole importancia a lo sucedido y dejándolo como un cruce de partido y nada más.