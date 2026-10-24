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¿Por qué los goleadores no brillan en Selección Colombia?; delantero dice que "no es fácil"

En los últimos años la Selección Colombia no ha podido contar con un delantero que sea constante con los goles,

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2026
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Luis Javier Suárez Selección Colombia
Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia
AFP

En la Selección Colombia no ha podido consolidarse un goleador que aparezca continuamente en los partidos de Eliminatorias Sudamericanas, Copa América o Mundial, algo que a muchos inquieta de cara a buscar algún título internacional.

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Por eso, en 'ESPN' charlaron con Miguel Ángel Borja, uno de los delanteros que ha tenido paso por la 'tricolor', y le consultaron sobre qué pasa con los atacantes en la 'tricolor', a lo que decidió mencionar que no es solo algo de nuestro país. "Yo pienso que hay que poner en la balanza todas las selecciones. Quiero hacerles la pregunta, ¿quién es el 9 goleador de Brasil y de Argentina en los últimos años?, no es fácil muchachos", dijo de entrada el 'Colibrí'.

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El actual delantero del América, de México, que además goza de buen presente en el equipo de las 'águilas', recordó y puso de ejemplo a Juan Pablo Ángel, que "cuando jugaba en Inglaterra venía a la Selección Colombia y le costaba, y goleadores como ese, pocos en Colombia".

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Y de hecho, recordó que el goleador más reciente que pudo brillar en la 'tricolor' fue Falcao. "Contó con una selección que lo asistía mucho, que no le pesaba los escenarios, yo recuerdo el partido contra Chile que clasificó Colombia al Mundial, esos dos penales tenían mucho peso y el cogió y los metió los dos y nos llevó a Brasil 2014", destacó Borja, quien además pidió paciencia ya que "son momentos y yo creo que si el profe repite dos o tres jugadores por esa posición va a encontrar el delantero goleador a futuro".

El cordobés, de hecho, recordó lo que pasó en el Mundial 2026, puntualizando en que "tuvieron pocas opciones de gol, sobre todo Jhon Córdoba, a pesar de que se lesionó, las veces que jugó no lo vi cómodo en ataque, es una tarea del profe, él sabe el potencial que tiene cada jugador, dónde es fuerte, si es fuerte en el área, saliéndose un poco, es una tarea del profe porque creo que el delantero, el goleador, cuando tiene esa vena del gol te hace en cualquier momento y escenario, es tener un poco de paciencia con los delanteros, hay que tener fe que aparecerá el killer".

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Jhon Córdoba en duelo con Portugal, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

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Para terminar, Miguel Ángel Borja no cierra su ilusión de regresar a la Selección Colombia, y más por el buen presente goleador que está viviendo con el América, de México. "Yo con este cuerpo técnico lo mas que he jugado es 45 minutos en un amistoso y no he tenido la oportunidad de demostrarle al profe, sobre todo a este nuevo cuerpo técnico, queda en manos de el, yo siempre he estado con la mayor disposición para estar en la selección, ahorita que los visité en el Mundial, es todo para mí, yo entreno, juego, en el club en el que estoy siempre pensando en la Selección, y si no estoy haciendo fuerza, soy un hincha. Si Dios me da la oportunidad de estar nuevamente lo haré con mucha pasión", declaró el 'Colibrí'.

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