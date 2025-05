¿Quién es María Alejandra Baldovino, goleadora de la Selección Colombia Sub-17?

Dos partidos necesitó María Alejandra Baldovino para poner a ‘sonar’ su nombre en los medios más importantes del país, además de consolidarse como figura del combinado de nuestro país. Y es que, con un triplete, la goleadora le dio el primer triunfo a la Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-17 . Esto, en el 3-0 contra Venezuela, en duelo jugado en el estadio Palogrande, de Manizales.

Y así, en Gol Caracol hablamos con la profesora Sandra Narváez, quien actualmente es asistente del Junior femenino y directora de la academia La Villa FC de Cartagena; que vio crecer futbolísticamente a la joven, de la que todo el país está hablando ahora.

¿Cómo conoció a María Alejandra Baldovino?

“Yo soy Sandra Narváez, tengo la licencia A y C de Conmebol. Dirigí la Selección Colombia, con Nelson Abadía, desde el 2019 hasta el 2021 en todas las categorías. Estuve con toda la camada con Linda Caicedo, Catalina Usme, Daniela Montoya y todas las chicas reconocidas; adicional a eso tengo una academia en Cartagena, que se llama la Villa FC. María Alejandra Baldovino llega a mí a muy temprana edad, muy chiquita. De diez años y medio me contacta un profe que es conocido en Magangué, le dicen ‘Pocho'".

María Alejandra Baldovino en sus inicios, jugando en Cartagena. Foto: Gol Caracol.

“Ahí él me llama, me dice que ve a una niña jugando con niños y luego se da la pandemia en el 2020, pero yo le digo que no tengo los recursos suficientes para tenerla niña, que al próximo año él me la podría seguir recomendando. Así, la niña llega a Cartagena, donde yo estoy instalada”.

¿Qué pasó después con Baldovino?

"A Cartagena llega María Alejandra, una niña con muchos sueños, con mucha ilusión, la verdad que me trasladé mucho a como soy yo. Yo también llegué a Cartagena a mis trece años, con ese sueño. Por esos días, estaba la Selección de Bolívar allí y yo la presenté, se la presenté al profesor que en esa época tenía a cargo el equipo y nace una joya muy bonita que se llama María Alejandra Baldovino”.

María Alejandra Baldovino junto a su formadora, Sandra Narváez. Foto: Gol Caracol.

¿María Alejandra destacó en sus inicios?

“Su primer zonal fue en Bogotá, donde hizo el primer gol como goleadora de Selección Bolívar, con once añitos. Tengo los videos por ahí; posteriormente jugamos la Liga en Bolívar y ella queda goleadora en la categoría infantil y prejuvenil, además quedó campeona. La de ella es una historia muy bonita, porque a partir de allí, yo empecé a cogerla como mi hija y sus padres me dieron la potestad, puesto que son una familia muy humilde en Corozal”.

¿Cómo la llevó usted en Cartagena?

“Yo la matriculé al colegio, en San José de los Campanos, y allí pasó una de sus etapas escolares. Posteriormente, al año siguiente va a la selección infantil, prejuvenil; de esos seis años para acá siempre ha sido referente con Bolívar, el año pasado fue goleadora en el torneo Sub-15, también en un torneo de fútbol se salón quedó como artillera, con 22 goles. De allí, María Alejandra ha sido referente en todas las categorías de la Selección Bolívar, a nivel departamental y nacional”.

Sandra Narváez, AT de Junior, y María Alejandra Baldovino, figura de la Selección Colombia Sub-17. Foto: Gol Caracol.

¿Cómo se dio a conocer en Selección Colombia?

“A sus 14 años fue la primera vez que la llamó el 'profe' Paniagua, después a los quince le decían que siguiera adelante, que este iba a ser su año. Y por fortuna este 2025 está pasando todo lo que ya sabemos”.