¿A qué hora juega EN VIVO HOY Luis Díaz, en el Bayern Múnich vs. Stuttgart, por Supercopa?

Este sábado 16 de agosto, el Bayern Múnich enfrentará a Stuttgart, por el duelo correspondiente a la gran final de la Supercopa de Alemania, que podría significar el primer título de los ‘bávaro’ en la temporada.

Pero no únicamente del conjunto rojo, sino que también de Luis Díaz en la escuadra alemana, tras su salida de Anfield; se espera que el colombiano sea titular o, en su defecto, sume algunos minutos en campo.

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY a Luis Díaz, en la final de Supercopa?

El encuentro, que inicialmente está estipulado iniciar a la 1:30 p.m. (hora colombiana), tendrá la transmisión de Disney Premium +.

No obstante, en www.golcaracol.com podrá seguir todas las incidencias del encuentro en tiempo real, tales como el minuto a minuto, goles, asistencias, acciones virales y seguimiento detallado de Luis Díaz en cancha.

Además de eso, también tendremos las reacciones posteriores, tanto del colombiano, como de su entrenador y compañeros en el Bayern Múnich.