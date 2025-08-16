¿Quién fue el jugador que denunció racismo por parte de hincha de Liverpool?

El extremo del Bournemouth, Antoine Semenyo, declaró el sábado que los insultos racistas que, según él, le dirigió un aficionado del Liverpool en Anfield "me acompañarán para siempre".

Sin embargo, el internacional ghanés añadió que el incidente ocurrido el viernes, en el partido inaugural de la temporada de la Premier League, también mostró al "mejor equipo del fútbol en el momento clave".

La policía ha iniciado una investigación después de que Semenyo recibiera insultos de alguien del público durante la primera mitad de la victoria del Liverpool por 4-2.

Antoine Semenyo acusó a hinchas del Liverpool por racismo. Foto: AFP.

El partido se detuvo y un hombre de 47 años fue expulsado posteriormente del estadio.

Semenyo, de 25 años, marcó dos goles en la remontada del Bournemouth, pero el Liverpool anotó dos goles en los últimos minutos para sellar la victoria.

"Lo que viví anoche en Anfield me acompañará para siempre, no por las palabras de una sola persona, sino por cómo toda la familia del fútbol se mantuvo unida", declaró Semenyo en redes sociales.

A mis compañeros del Bournemouth que me apoyaron en ese momento, a los jugadores y aficionados del Liverpool que mostraron su verdadero carácter, a los directivos de la Premier League que lo manejaron con profesionalidad: gracias. El fútbol mostró su mejor cara cuando más importaba.

Marcar esos dos goles fue como hablar el único idioma que realmente importa en la cancha. Por eso juego: por momentos como estos, por mis compañeros, por todos los que creen en lo que este hermoso deporte puede ser.

Los abrumadores mensajes de apoyo de todo el mundo del fútbol me recuerdan por qué amo este deporte. Seguimos adelante, juntos", añadió.

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, describió el incidente como una "vergüenza" y dijo que demostraba cuánto trabajo queda por hacer para educar a la gente sobre el racismo.

Police ID and remove the Liverpool supporter suspected of racially abusing Bournemouth's Antoine Semenyo at Anfield pic.twitter.com/MWKgMYMXUV — Daily Mail Sport (@MailSport) August 15, 2025

"¿Qué más podemos hacer? Porque este es un caso muy extraño que ha logrado decir algo que, obviamente, es una vergüenza", dijo el holandés.

Lo único que podemos hacer es abordarlo personalmente e intentar educar a la próxima generación. En mi opinión, esa es la única manera de intentar erradicarlo.

No puedo creerlo. Estas cosas no deberían pasar, pero lamentablemente pasan y, para mí, es una auténtica vergüenza.

Estas cosas nunca deberían pasar en el mundo, ni siquiera en el fútbol.

Van Dijk también dijo que estaba aquí para Antoine, siempre que lo necesitara, y que como club estamos aquí para afrontarlo de la mejor manera posible, porque no debería pasar.