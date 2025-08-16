Publicidad

Gol Caracol  / A la Liga de España le siguen saliendo opositores; todo, por "gran idea" de jugar en Miami

A la Liga de España le siguen saliendo opositores; todo, por "gran idea" de jugar en Miami

Un nuevo entrenador salió a hablar en rueda de prensa sobre la "genial idea" del organismo español, para empezar a jugar partidos de liga en territorio norteamericano.

Balón de la Liga Hypermotion de España.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 16, 2025 08:58 a. m.
Editado por: Gol Caracol