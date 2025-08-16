A la Liga de España le siguen saliendo opositores; todo, por "gran idea" de jugar en Miami

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, se mostró este sábado, en la rueda de prensa previa al partido contra el Getafe, contrario a la disputa del encuentro de la Liga española entre el Villarreal y el Barcelona en Miami (EEUU), pero también entiende que es parte del negocio para mejorar los ingresos de los clubes.

“Para los futbolistas y los aficionados no es lo adecuado jugar un partido lejos de donde solemos hacerlo porque dificulta que los aficionados puedan acudir y el cuidado del estado de los jugadores”, criticó el técnico gallego.

Giráldez destacó que se debe “cuidar” a los futbolistas y darle motivos “de pasión” a los seguidores porque “son de los que vivimos”, y eso entiende que se complica con el partido en Estados Unidos.

No obstante, el preparador celeste asume la parte de negocio que tiene el fútbol actual.

Jugadores del Barcelona festejando triunfo en pretemporada. Foto: AFP.

Publicidad

“Entiendo que hay que mejorar nuestra marca, nuestros ingresos, que tenemos que darle patrocinio a nuestro fútbol y tiene que haber unos ingresos para ello. Lo único que me preocupa es que sea ecuánime, que se garantice una justicia en una deportividad y que todos los clubes estén de acuerdo en esas decisiones”, manifestó.

Preguntado por la dificultad que están teniendo algunos clubes para inscribir a sus jugadores por la exigencia de LaLiga con el límite salarial, Giráldez dijo: Sé que es difícil cambiarlo, pero no es ideal empezar la competición con el mercado de fichajes abierto”.

Publicidad

Es importante recalcar que el estratega de Mallorca, Jagoba Arrasate, también se mostró contrario a la disputa del partido de la Liga española entre el Villarreal y el Barcelona en Miami (EE.UU.).

"A mí no me gusta, pero hay unos clubes y somos parte de ello. Hace tiempo que la guarnición ya se comió al solomillo. Si pensamos que hay cosas que cambiar hay que trasladarlas al club, quejarse. Protestar ante eso no sirve, hay que hacer otro trabajo y de otra manera", sentenció en la rueda de prensa previa al equipo ante el Barcelona, el sábado en la primera jornada de LaLiga 2025-26.

X @RCD_Mallorca

Si recibe la autorización de la UEFA y la FIFA, el Villarreal-Barcelona, correspondiente a la decimoséptima jornada de Liga, se disputará en el estadio Hard Rock de Miami, tras ser aprobado esta semana por la directiva de la Federación Española de Fútbol.