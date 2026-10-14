Se confirmó lo peor: jugadora de la Selección Colombia femenina sufrió dura lesión y será operada

Pésimas noticias para la Selección Colombia femenina de mayores y el Palmeiras. La preocupación de una posible lesión para Ana María Guzmán se volvió realidad, su club lo confirmó este miércoles en un breve comunicado. La 'Mona' sólo alcanzó a jugar un minuto en el partido de preparación que la 'tricolor' disputó el martes anterior contra Venezuela, en la Isla Margarita.

La lateral derecha había ingresado al 75' al césped de juego del estadio del Centro Nacional de Alto Rendimiento en lugar de Carolina Arias, pero un minuto más tarde, al ir en la búsqueda del balón frente a una rival, su rodilla derecha fue la más afectada. La exjugadora del Bayern Múnich femenino se tiró al gramado, agarrándose esa parte de su cuerpo, inmediatamente la atendieron los médicos del combinado femenino, pero no pudo continuar y salió en camilla.

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Finalmente, desde el Palmeiras indicaron un desfavorable dictamen para la oriunda de Mistrató. "Tras ser sometida a los exámenes médicos correspondientes, se confirmó el peor diagnóstico: una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. Esta desafortunada lesión requerirá intervención quirúrgica y un prolongado periodo de incapacidad, lo que apartará a la defensora de las canchas por varios meses".

Ana María Guzmán, jugadora de la Selección Colombia femenina FCF

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Así las cosas, la jugadora se perderá la Copa Libertadores Femenina que está por comenzar en territorio ecuatoriano, certamen en el que Palmeiras es candidato al título. Además de que no estará en los próximos duelos de fogueo de la Selección Colombia femenina pactados para el mes de noviembre contra Australia y que servirán como preparación para el Mundial del 2027 en Brasil.



Dicha lesión genera alerta e incertidumbre en la plantilla que dirige Ángelo Marsiglia por el tiempo de recuperación que podría tener Guzmán, y más por la cercanía de la Copa del Mundo del año entrante en tierras brasileñas.

No es la primera vez que se lesiona la rodilla derecha

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Tras incorporarse al Bayern Múnich a finales de 2023, Ana María Guzmán sufrió un duro revés antes de concretar su debut oficial. La lateral se lesionó el cartílago de su rodilla derecha durante un entrenamiento con la Selección Colombia en la fecha FIFA de octubre de ese año, lo que requirió una intervención quirúrgica en noviembre.

La compleja recuperación la mantuvo al margen de la competición durante aproximadamente nueve meses, hasta completar su proceso de rehabilitación y reintegrarse a los entrenamientos del conjunto 'bávaro' a mediados de agosto de 2024.