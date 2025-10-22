Selección Colombia Femenina, ‘obligada’ a ganarle a Perú en inicio Liga de Naciones; ¿por qué?

La Selección Colombia enfrentará a Perú en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, el viernes 24 de octubre a las 6:00 de la tarde, en cumplimiento de la jornada inaugural del camino clasificatorio a la Copa del Mundo.

Se trata de la primera edición de las eliminatorias femeninas, competición que recibió la denominación de Liga de Naciones y en la que el conjunto ‘cafetero’ deberá sumar los 3 puntos debido al formato del certamen.

El calendario de las tricolores hace que si no se imponen, se empiece a complicar la clasificación si se tiene en cuenta que volverán a ser locales hasta a quinta fecha, en abril de 2026. Además, en ese lapso tendrán una jornada en la que no pondrán jugar.

Por ello, arrancar con pie derecho hará que no se pierda ventaja en la lucha por 2 cupos directos al Mundial y 2 al repechaje.



De hecho, cada equipo solo tendrá 4 encuentros de local y 4 como visitante, pues en Suramérica tomarán la partida 9 seleccionados bajo el sistema de todos contra todos a una sola vuelta. El único que está exento de participar es Brasil por ser sede de la cita orbital y tener su presencia asegurada en ella.



Por qué Colombia está obligada a ganar en inicio de Liga de Naciones

Si las ‘cafeteras’ tropiezan con Perú en Medellín el 24 de octubre, deberán recuperar el terreno perdido afuera de casa chocando contra Ecuador, el 28 de octubre en Quito, ciudad a 2.800 metros de altura, y luego, el 28 de noviembre, frente a Bolivia, en El Alto, a 4.100 metros.

Se trata de 2 visitas con condiciones complicadas tras las cuales Colombia no tendrá acción, ya que en la cuarta fecha, la del 2 de diciembre, le corresponderá ser equipo libre.

Es decir, las tricolores volverán a ser locales en abril 14 y 18 de 2026, cuando deberán recibir a Venezuela y Chile, respectivamente, en pleno tramo final de la eliminatoria, motivo por el que ceder terreno no es una opción para las dirigidas por Ángelo Marsiglia.

Posteriormente, Colombia cerrará la Liga de Naciones midiéndose con duros adversarios, pues tendrá que visitar a Argentina (abril 18), recibir a Uruguay (junio 5) y finalizar visitando a Paraguay (junio 9).

Calendario de Colombia en Liga de Naciones:

- Octubre 24: Colombia vs. Perú (Medellín)

- Octubre 28: Ecuador vs Colombia (Quito)

- Noviembre 28: Bolivia vs. Colombia (El Alto)

- Diciembre 2: jornada libre

- Abril 10: Colombia vs. Venezuela

- Abril 14: Colombia vs. Chile

- Abril 18: Argentina vs. Colombia

- Junio 5: Colombia vs. Uruguay

- Junio 9: Paraguay vs. Colombia