Selección Colombia recibe a Perú por eliminatorias femeninas: ciudad, fecha y boletas

Viene el estreno de la Selección Colombia en las primeras eliminatorias para la Copa del Mundo, competencia similar a la que se efectúa en la rama masculina antes de cada Mundial, con la diferencia que se entregan menos cupos.

Mientras que en las clasificatorias masculinas hubo 6 tiquetes directos y uno para el repechaje, las damas lucharán en la Liga de Naciones Femenina, como se denomina el nuevo certamen, por 2 plazas directas y 2 para la repesca.

En total, serán 9 los equipos que tomen la partida en el torneo porque Brasil, país sede del evento mundialista, ya tiene su participación asegurada en él.

En consecuencia, cada selección disputará 8 partidos, 4 de local y 4 en condición de visitante, bajo el formato de todos contra todos a una sola ronda, sistema con el cual se armará una única tabla de posiciones para determinar los cupos.



En ese sentido, a Colombia le correspondió recibir, en su orden, a los combinados nacionales de Perú, Venezuela, Chile y Uruguay. Y tendrá que visitar a Ecuador, Bolivia, Argentina y Paraguay.

Publicidad

Las contiendas se llevarán a cabo en jornadas dobles programadas para las fechas FIFA de octubre, noviembre y diciembre de 2025; una jornada triple en abril de 2026 y otra doble en junio. En cada fecha un equipo quedará libre.



Fecha, ciudad y boletas para Selección Colombia Femenina vs. Perú

El debut de las ‘cafeteras’ en la Liga de Naciones será el viernes 24 de octubre a las 6:00 de la tarde contra el conjunto ‘inca’ en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, escenario elegido como casa de la Selección para la primera contienda y que podría cambiar para las siguientes presentaciones.

Para dicho duelo, la boletería ya fue puesta a la venta en expendios oficiales con precios, en algunos casos, inferiores a los que cobran los clubes profesionales del país, pues el objetivo es que se llenen las tribunas, haya aliento para las jugadoras y se empiece con pie derecho el camino hacia el Mundial. El valor de los tiquetes va desde los 40.000 pesos hasta los 90.000.

Publicidad

Acá, todas las tarifas:

Occidental alta: $ 90.000

Occidental baja: $ 80.000

Oriental alta y baja: $ 60.000

Norte y sur: $ 40.000

Posteriormente, el martes 28 de octubre, las tricolores deberán visitar a Ecuador en Quito.



Liga de Naciones: programación, fechas 1 y 2

⦁ Vienes 24 de octubre

Colombia vs. Perú

Bolivia vs. Ecuador

Venezuela vs. Chile

Argentina vs. Paraguay

Libre: Uruguay

⦁ Martes 28 de octubre

Paraguay vs. Venezuela

Chile vs. Bolivia

Uruguay vs. Argentina

Ecuador vs. Colombia

Libre: Perú