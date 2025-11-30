Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Lionel Messi, rumbo a su primera final de MLS; tendrá de rival a un colombiano

Lionel Messi, rumbo a su primera final de MLS; tendrá de rival a un colombiano

El Inter Miami, equipo en el que milita el astro argentino, clasificó a la final de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos tras superar al New York City.

Por: AFP
Actualizado: 30 de nov, 2025
Lionel Messi, estrella del Inter de Miami
