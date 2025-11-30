Lionel Messi, rumbo a su primera final de MLS; tendrá de rival a un colombiano

En una noche mágica frente a sus aficionados, el Inter Miami de Lionel Messi goleó 5-1 este sábado al New York City y avanzó a su primera final de la liga norteamericana (MLS), que le enfrentará al Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller y de colombiano Édier Ocampo.

La escuadra canadiense, que se impuso 3-1 al San Diego FC en la final de la Conferencia Oeste, y Miami, ganador del Este, chocarán el próximo sábado por el título en el estadio del Inter.

El argentino Tadeo Allende fue el héroe de la clasificación de Miami con un triplete de goles, mientras su joven compatriota Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia redondearon la manita.

El triunfo fue celebrado a lo grande por los casi 22.000 aficionados en Fort Lauderdale (afueras de Miami), donde también brillaron invitados especiales como el tenista español Carlos Alcaraz, que le entregó el trofeo de campeón del Este al capitán Messi.



"Es el partido que soñábamos a inicios de temporada, una final en nuestra casa ante nuestra gente", festejó el entrenador Javier Mascherano.



- Triplete de Allende -

En su sexta temporada de vida, el Inter puede cumplir su promesa de dominar el fútbol norteamericano que realizó con el sonado fichaje de Messi a mediados de 2023.

El Inter dejó escapar un segundo título de la Leagues Cup de agosto, perdiendo la final ante Seattle Sounders, pero inesperadamente encontró su mejor forma en el cierre de esta extenuante campaña, sumando 30 tantos en ocho partidos jugados desde octubre.

Messi, principal artífice de esta explosión goleadora, cedió este sábado por una vez el protagonismo a sus compañeros de ataque, en especial a Tadeo Allende.

El atacante cordobés llegó a ocho tantos en los cinco partidos de playoffs, igualando la mayor marca de una postemporada que tenía el guatemalteco Carlos Ruiz desde 2002.

El hat-trick de Allende arrancó al recibir en carrera un pase de Sergio Busquets desde su campo y marcando con un potente derechazo en el minuto 14.

El segundo tanto nació también de la inteligencia de juego del mediocampista español, que sacó rápidamente una falta tras una pequeña trifulca entre Messi y su compatriota Maxi Moralez.

Alba recibió la pelota en la banda izquierda y la envió al área neoyorquina, donde Allende (23') cabeceó a la escuadra.



- Busquets y Alba por último título -

La felicidad en el Chase Stadium era absoluta cuando los visitantes descontaron con un cabezazo inapelable del estadounidense Justin Haak (37').

La franquicia neoyorquina amenazaba con otra sorpresa como la de la semana pasada ante Philadelphia Union, el mejor equipo de la fase regular.

En el 66, el arquero argentino Rocco Ríos Novo salvó al Inter en un remate de Julián Fernández y un minuto después Silvetti marcó el gol de la tranquilidad local tras una asistencia en el área de Messi.

Las gradas entraron después en éxtasis cuando Segovia (83') anotó el cuarto tras un taconazo magistral de Alba y Allende (89') completó la goleada en otro fulminante contragolpe.



- Vancouver despierta a San Diego -

Thomas Müller y Édier Ocampo, jugadores del Vancouver Whitecaps AFP

Con este triunfo, Alba y Busquets tendrán la oportunidad de despedirse del fútbol pugnando por un último trofeo.

Enfrente se encontrarán con un viejo conocido, Thomas Müller, aterrizado en agosto en la MLS para encabezar al Whitecaps.

El exmediapunta del Bayern de Múnich ha librado numerosas batallas frente a estos exbarcelonistas y también contra Messi, incluida la victoria de Alemania ante Argentina en la final del Mundial 2014.

"Disfruto viendo a Messi, pero Miami es un equipo muy fuerte", recalcó Müller. "Es una gran final, deseo esta final y aquí está".

Vancouver, revelación de la temporada de la MLS, se impuso con solvencia en San Diego con un doblete del estadounidense Brian White (8', 45+2') y un gol en propia puerta del arquero mexicano Pablo Sisniega (11').

El mexicano Hirving "Chucky" Lozano, que volvió a partir como suplente, descontó para los californianos en el 60 con un disparo desde fuera del área que rebotó en un defensor.

Para San Diego, líder del Oeste en la fase regular, fue una dolorosa despedida a su sueño de coronarse en su temporada inaugural en la MLS.